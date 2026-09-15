न्यूयॉर्क सबवे की पटरी पर बैठे थे भारतीय मूल के युवती और उसके दोस्त, ट्रेन की चपेट में आने से मौत

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। रविवार तड़के न्यूयॉर्क शहर के एक सबवे स्टेशन पर दो युवाओं की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे से ठीक पहले दोनों को पटरियों पर बैठे देखा गया था।

न्यूयॉर्क डेली न्यूज के अनुसार, 24 वर्षीय मल्लिका चित्रे और उसके दोस्त नवम कौल डाउनटाउन मैनहट्टन के स्प्रिंग स्ट्रीट स्टेशन के ट्रैक पर बैठे थे, जब तड़के लगभग 3:15 बजे नंबर 4 ट्रेन उनकी ओर आई। हादसे के समय पटरियों पर थे दोनों ट्रेन ऑपरेटर ने अपने अधिकारियों को बताया कि उसने दोनों को ट्रैक पर बैठे देखा था और ट्रेन को रोकने की कोशिश भी की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रेन के टकराने से ठीक पहले युवती अपने दोस्त को अपनी ओर खींचती हुई नजर आ रही थी।

न्यूयॉर्क पोस्ट को पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि नवम कौल पटरियों पर गिर गए थे या खुद नीचे उतरे थे, जबकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मल्लिका उन्हें अपनी ओर खींचकर बचाने की कोशिश कर रही थीं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में भी दोनों ट्रेन की टक्कर से ठीक पहले पटरियों पर बैठे दिख रहे हैं।

इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद नहीं रुकी ट्रेन AmNewYork की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेन ऑपरेटर ने इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह समय रहते ट्रेन को रोकने में सफल नहीं हो सकी। घटनास्थल पर पहुंचे आपातकालीन बचाव दल ने दोनों पीड़ितों को ट्रेन के नीचे फंसा हुआ पाया और उन्हें वहीं मृत घोषित कर दिया गया। डेली न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस दर्दनाक टक्कर के बाद ट्रेन से लगभग 100 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।