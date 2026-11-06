'पीछे नहीं हटेंगे राष्ट्रपति ट्रंप, जारी रहेगी जंग', मध्यावधि चुनाव के झटके के बाद व्हाइट हाउस का घोषणापत्र जारी

एएनआई, वाशिंगटन। मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की निर्णायक जीत के बीच व्हाइट हाउस ने सुलह का रास्ता नहीं अपनाया है। इसके बजाय उसने राष्ट्रपति ट्रंप की विरासत का जोरदार बचाव करते हुए विपक्षी बहुमत के सामने चुनौतीपूर्ण रुख दिखाया है।

व्हाइट ने 13 सूत्री घोषणापत्र जारी कर कहा है, 'राष्ट्रपति ट्रंप लड़ना कभी बंद नहीं करेंगे। 'घोषणापत्र में राजनीतिक विरोधियों, मीडिया आलोचकों और पेशेवर दहशत फैलाने वाले वर्ग को निशाना बनाया गया। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति पद के अंतिम दो वर्षों में डेमोक्रेट ट्रंप के किए हर काम को पलटने की कोशिश करेंगे और नाकाम रहेंगे। इसमें उन उपलब्धियों की विस्तृत सूची दी गई, जिन्हें प्रशासन ने सुरक्षित रखने का संकल्प लिया है।

प्रशासन ने उन नीतिगत क्षेत्रों की लंबी सूची दी है, जिन पर टकराव की आशंका है। उसने चेतावनी दी कि डेमोक्रेट सुरक्षित की गई सीमा को फिर खोलने, रिकार्ड आर्थिक वृद्धि के बाद कर बढ़ाने, कानून-व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों को कमजोर करने और बड़े पैमाने पर निर्वासन के बाद देश में अवैध प्रवासियों की बाढ़ लाने की कोशिश करेंगे।