2028 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से हट सकते हैं वेंस, नाराज ट्रंप ने घरेलू राजनीति में लगाया

एएनआई, वाशिंगटन। मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की करारी हार के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 2028 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। वह अपनी उम्मीदवारी को आगे न बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

इसके पीछे ट्रंप के महत्वाकांक्षी मागा आंदोलन के भविष्य को लेकर अनिश्चितता, पार्टी की आंतरिक फूट और ईरान युद्ध के चलते पार्टी की छवि में गिरावट को अहम माना जा रहा है। सीएनएन की ओर से वेंस के करीबी दर्जनों लोगों से बातचीत के आधार पर वेंस के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, वेंस ने अभी अंतिम फैसला नहीं किया है और व्हाइट हाउस का दांव अब भी मजबूती से मौजूत है, लेकिन उनके विचारों से परिचित लोगों ने बताया कि वे राजनीतिक माहौल और रिपब्लिकन गठबंधन के सामने मौजूद चुनौतियों को लेकर लगातार अनिश्चित होते जा रहे थे।

वेंस के एक करीबी ने कहा कि यदि वेंस पीछे हटने का फैसला करते हैं तो मुझे हैरानी नहीं होगी। वह अभी केवल 42 साल के हैं। यदि मौजूदा माहौल में उन्हें सफलता मिलती न दिखे तो उनके पास वापसी का पूरा मौका है।

सीएनएन के अनुसार, वेंस की राह में सबसे बड़ा रोड़ा ईरान युद्ध है। उनके तमाम सहयोगी सवाल उठा रहे हैं कि यदि ये युद्ध जारी रहता है तो वेंस किस आधार पर अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे। वेंस के एक करीबी ने कहा कि अगर वे ईरान युद्ध खत्म नहीं करा पाते हैं तो रिपब्लिकन के लिए 2028 में कोई मौका नहीं बनता। मध्यावधि चुनाव में हार के बाद एक्स पर वेंस की लिखी लंबी पोस्ट ने भी उनकी सियासी स्थिति पर ध्यान खींचा है।