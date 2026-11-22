डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका के सिएटल-टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को उस वक्त अफरातफरी मच गई जब दो लोगों को गिरफ्तार किया गया।

लॉस एंजिल्स जाने वाली फ्लाइट में सवार हो रहे यात्रियों के बीच मास्क पहने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के अधिकारी पहुंचे और दो लोगों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान वहां पर कुछ देर के लिए अफर-तफरी जैसे हालात बन गए।

घटना के बाद फ्लाइट में हुई देरी इस घटना के कारण वहां विवाद हो गया, जिससे फ्लाइट के रवाना होने में देरी हुई। इसके साथ ही अलास्का एयरलाइंस तथा एयरपोर्ट प्रशासन ने इस पर चिंता जताई। इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है।

वीडियो में यात्री को घसीटते दिखे अधिकारी वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि अधिकारी कम से कम एक व्यक्ति को घसीटते हुए ले जा रहे हैं, जबकि एक महिला चिल्ला रही है। महिला चिल्लाते हुए कह रही कि उसकी बेटी को ले जाया जा रहा है और उसके पास वर्क परमिट है। यह विवाद दूसरे यात्रियों के सामने हुआ,जो सामान लेकर जा रहे थे। इस दौरान कई लोगों ने देखा कि अधिकारी जमीन पर एक व्यक्ति के साथ हाथापाई कर रहे थे।

ICE ने जारी किया बयान ICE ने इस पूरे घटना को लेकर बयान जारी किया है। इसमें कहा कि यह ऑपरेशन मेक्सिको के एक प्रवासी, रिकार्डो लारोंडो मेंडोज़ा को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था। इस पर देश के कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप है। इसके साथ ही वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रह कर कानून तोड़ा।

अधिकारियों पर फेंकी गर्म कॉफी एजेंसी ने बताया कि विवाद के दौरान एक अन्य यात्री, सोफिया हर्नांडेज मेजिया ने "अधिकारियों पर गर्म कॉफी फेंक दी।" ICE के अनुसार, वह भी अपने वीजा की अवधि खत्म होने के बाद अमेरिका में अवैध रूप से रह रही थी और अब उस पर एक फेडरल अधिकारी पर हमला करने का आरोप लग सकता है।