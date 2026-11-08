अमेरिकाः कट्टर दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं को किया टारगेट, सिएटल में दीवाली के कार्यक्रम में हंगामा

नई दिल्ली, वाशिंगटन। देश-दुनिया में दीवाली का पर्व धूमधाम से मनाया रहा है। अमेरिका में भारतीय भी दीवाली मना रहे हैं लेकिन सिएटल में इस जश्न में उस वक्त परेशानी आ गई जब एक समूह के कुछ लोगों ने वहां हंगामा कर दिया।

सिएटल में हंगामा करने वाला अमेरिकी दक्षिणपंथी कार्यकर्ता जेक लैंग और प्रदर्शनकारियों का एक समूह था जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। इस वजह से किया हंगामा प्रदर्शनकारियों के हाथों में ऐसे प्लेकार्ड थे जिन पर लिखा था, "सभी 'डॉट हेड्स' (भारतीयों) को देश से निकालो"। कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोगों ने जेक लैंग को रोकने की कोशिश भी की। इस घटना के बाद लैंग ने सोशल मीडिया एक्स (ट्विटर) पर हंगामे की तस्वीरें पोस्ट कीं।

उसने तस्वीर पोस्ट कर हिंदुओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। लैंग ने आरोप लगाया कि टेक्सास को डेमोक्रेट्स के पक्ष में 'ब्लू' (डेमोक्रेटिक) बनाने के लिए हिंदू जिम्मेदार हैं। अपनी पोस्ट में लैंग ने और भी कई अपमानजनक बातें लिखते हुए कहा कि सभी डॉट हेड्स को देश से निकाल देना चाहिए।

क्या होता है डॉट हेड्स बता दें कि डॉट हेड्स शब्द का इस्तेमाल अमेरिका में भारतीयों के लिए किया जाता है। उन्हें नीचा दिखाने के लिए अक्सर ऐसे शब्द का इस्तेमाल होता है। भारत में किसी शुभ कार्य के दौरान हिंदू समूदाय के लोग टीका लगाते हैं तो उसी टीके को डॉट और हेड मतलब सिर को मिला कर "डॉट हेड्स" शब्द बना है। इसे आमतौर पर अमेरिकी भारतीयों को अपमानित करने के लिए करते हैं।

कई लोगों ने की निंदा इधर अमेरिकी कांग्रेसवुमन प्रमिला जयपाल और अन्य प्रमुख भारतीय-अमेरिकियों ने इसकी निंदा की है। एक पोस्ट में, जयपाल ने इस घटना पर गहरा आक्रोश जताया। उन्होंने इसे नस्लवादी हरकत करार देते हुए कहा कि भारतीय-अमेरिकी समुदाय को बिना किसी डर के अपना त्योहार मनाने का हक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस हरकत से आहत हूं।