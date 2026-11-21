रॉयटर, वाशिंगटन। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने शुक्रवार को कहा कि ईरान की ओर से मिलीं धमकियों के चलते वह अभी भी अमेरिकी सैन्य अड्डे में रह रहे हैं।

उन्होंने ईरान पर आर्थिक दबाव जारी रखने का वादा किया है। हालांकि धमकियों के बारे में कोई ब्योरा नहीं दिया गया।

बेसेंट ने सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'अगर ईरानी मेरे पीछे पड़े हैं तो इसका मतलब है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। हम उन पर दबाव बनाना जारी रखेंगे।'

अमेरिकी वित्त विभाग ईरान पर प्रतिबंध कड़े कर रहा है। अमेरिका और इजरायल ने इस वर्ष फरवरी के आखिर में ईरान पर हमले किए थे। युद्ध समाप्त करने के लिए रुक-रुककर हो रही बातचीत के बावजूद क्षेत्र में संघर्ष थमा नहीं है।