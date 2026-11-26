डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में थैंक्सगिविंग की छुट्टियों के चलते हवाई यात्रा का 16 साल का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, जिसकी एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आए एक फ्लाइट-ट्रैकिंग एनीमेशन में देखने को मिली है।

टाम्पा स्थित एयरनेव सिस्टम्स द्वारा शेयर किए गए इस फुटेज में 23 से 24 नवंबर के बीच 12 घंटों के दौरान पूरे अमेरिका के आसमान में हजारों विमानों को एक-दूसरे को पार करते और उड़ान भरते हुए दिखाया गया है। फ्लाइट एनीमेशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने अमेरिका में हवाई यात्रा के सबसे व्यस्त दिन को दिखाया है।

FAA के अनुसार, गुरुवार को होने वाले जश्न से पहले लाखों लोगों के हवाई सफर करने के कारण इस साल का थैंक्सगिविंग पिछले 16 वर्षों में हवाई यात्रा के लिहाज से सबसे व्यस्त समय साबित होने का अनुमान है। हाल ही में ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई थी खराबी दरअसल, कुछ हफ्ते पहले ही ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में खराबी के कारण पूरे देश में विमानों की आवाजाही रोक दी गई थी। वहीं अब छुट्टियों के इन दिनों में लगभग 5 लाख उड़ानें होने की उम्मीद है।

9 दिन में 4 लाख से ज्यादा उड़ानें एक्सिओस द्वारा FAA के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, 23 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच देश भर में कम से कम 417,775 उड़ानें होने की उम्मीद है। इनमें से अकेले मंगलवार को 52,000 से ज्यादा उड़ानें होंगी।