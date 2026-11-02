इतिहास रचने की दहलीज पर भारतवंशी शुचिता पटेल, जॉर्जिया के फोरसिथ काउंटी से कमिश्नर पद के लिए लड़ रहीं चुनाव

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। डेमोक्रेट पार्टी की भारतवंशी शुचिता पटेल तीन नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों में फोरसिथ काउंटी कमिश्नर पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। रविवार सुबह वह मतदाताओं के घर-घर जाकर उन्हें याद दिला रही थीं कि वह भी इस चुनावी दौड़ में शामिल हैं।

पटेल फोरसिथ काउंटी में चुनाव लड़ने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी हैं। इस काउंटी का इतिहास नस्ली हिंसा और लिंचिंग (भीड़ द्वारा हत्या) जैसी घटनाओं से भरा है। 1912 का है काला इतिहास 1912 में यहां के श्वेत निवासियों और कू क्लक्स क्लैन (केकेके) जैसे कट्टरपंथी समूहों ने लगभग पूरी अश्वेत आबादी को जबरन बाहर निकाल दिया था, जिसके कारण यह काउंटी बड़े समय के लिए पूरी तरह से श्वेत लोगों का इलाका बनकर रह गई थी।