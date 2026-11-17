डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनएसए) का अत्यंत गोपनीय आंतरिक संचार नेटवर्क ठप हो गया है। सीएनएन ने यह जानकारी दी है।

इस आउटेज का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। सूत्रों के अनुसार अभी तक किसी साइबर हमले का कोई सबूत नहीं मिला है। एजेंसी इस व्यवधान की सीमा का आकलन कर रही है और कर्मचारियों के लिए स्टैगर्ड (बारी-बारी से) आने के समय तय किए गए हैं।

यह नेटवर्क, जिसे एनएसए (NSA Net) कहा जाता है, एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा आंतरिक रूप से क्लासिफाइड (गोपनीय) जानकारी के आदान-प्रदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनएसए अमेरिका सरकार की मुख्य एजेंसी है जो सिग्नल्स इंटेलिजेंस और क्रिप्टोलॉजी का काम देखती है। यह विदेशी सिग्नल इंटेलिजेंस इकट्ठा और विश्लेषण करती है, अमेरिकी नीति निर्माताओं और सैन्य बलों को जानकारी उपलब्ध कराती है और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालियों की साइबर सुरक्षा को मजबूत करती है।