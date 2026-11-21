जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। ईरान पर नए सिरे से हमले के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दबाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल सैन्य कार्रवाई की संभावना टाल दी है।

उन्होंने कहा है कि ईरान को लेकर अगले कदम पर फैसला नए साल की शुरुआत के बाद ही करेंगे। ट्रंप ने साफ किया कि वाशिंगटन को किसी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है और वह आने वाले हफ्तों में अपने विकल्पों पर विचार करता रहेगा।

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ईरान के साथ किसी समझौते पर न पहुंच पाने की खीझ भी उन्होंने उतारी। ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिकी अपेक्षाओं के मुताबिक समझौता करना होगा। वे अब दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि ईरान 51 साल से दुनिया को भ्रमित कर रहा है।

एएनआई के अनुसार, इससे पहले ट्रंप ने चीन में एपेक शिखर सम्मेलन से लौटते समय एयर फोर्स वन में एक्सियोस से बातचीत में कहा था कि वह ईरान को लेकर कोई फैसला करने की जल्दबाजी में नहीं हैं। वह देखेंगे कि नए साल की शुरुआत के बाद क्या होता है।

उन्होंने कहा कि ईरान के रवैये की वजह से तेल की कीमतों में नरमी आई है। वे समझौता करना चाहते हैं।केश्म द्वीप पर हमले की खबर का खंडनईरान के केश्म द्वीप पर शुक्रवार को विस्फोट और धुआं दिखाई देने के बाद हमले की आशंका जताई गई।

हालांकि, तसनीम समाचार एजेंसी ने बताया कि यह घटना बिना फटे गोला-बारूद को नष्ट करने के दौरान हुई। एजेंसी ने पहले वहां मिसाइल हमले की खबर दी थी। होर्मुज में टैंकर पर हमला, लगी आग रॉयटर के अनुसार, होर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकल रहे एक टैंकर पर शुक्रवार को मिसाइल हमले के बाद आग लग गई। ब्रिटिश नौसेना से संबद्ध यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) ने बताया कि घटना ओमान के खासब शहर से आठ समुद्री मील उत्तर में हुई। किसी के हताहत होने या पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं है।