ब्रिटेन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 'हाई अलर्ट', खतरे की आशंका के बीच कई विमान दूसरी जगह शिफ्ट

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। ब्रिटेन में स्थित दो प्रमुख अमेरिकी सैन्य ठिकानों, RAF मिल्डेनहॉल और RAF लेकेनहीथ, पर अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया जानकारियों के आधार पर अमेरिकी सेना ने अलर्ट का स्तर बढ़ाकर 'दूसरी सबसे ऊंची' सुरक्षा श्रेणी यानी 'फोर्स प्रोटेक्शन कंडीशन चार्ली' कर दिया है।

यह सुरक्षा स्तर आमतौर पर तब लागू किया जाता है जब आतंकवादी गतिविधियों या किसी बड़े संभावित खतरे की आशंका होती है। अचानक विमानों को हटाया सुरक्षा अलर्ट के तुरंत बाद, RAF मिल्डेनहॉल से कई अमेरिकी सैन्य विमानों को अचानक दूसरे ठिकानों पर भेज दिया गया। फ्लाइट-ट्रैकिंग रिपोर्टों और स्काई न्यूज के अनुसार, नौ KC-135 स्ट्रैटोटैंकर को जर्मनी, स्पेन और स्कॉटलैंड स्थानांतरित किया गया है।

इसके अलावा, तीन CV-22B ऑस्प्रे विशेष अभियान विमानों को मिल्डेनहॉल से हटाकर RAF लेकेनहीथ भेजा गया। अमेरिकी वायु सेना ने इसे सामान्य परिचालन प्रक्रिया बताया है, लेकिन अचानक हुई इस आवाजाही को बढ़े हुए सुरक्षा अलर्ट से जोड़कर देखा जा रहा है।

ईरानी खुफिया गतिविधियों का संदेह विदेशों में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान से जुड़े खतरों को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। इससे पहले सितंबर 2026 में, ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस के पास तीन संदिग्ध वैन देखे जाने के बाद पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया था।

इनमें से एक संदिग्ध पर विदेशी खुफिया एजेंसी (ब्रिटिश पुलिस के अनुसार ईरान) की मदद करने का आरोप लगा था। अतीत में अमेरिकी B-1B लैंसर रणनीतिक बमवर्षक विमानों ने इसी बेस से उड़ान भरी थी, जिन्हें बाद में सुरक्षा कारणों से हटा लिया गया था।

निगरानी की नई चिंताएं हालिया सुरक्षा अलर्ट ने सैन्य ठिकानों के आसपास ड्रोन के बढ़ते खतरे को फिर से सामने ला दिया है। इससे पहले नवंबर 2024 में भी RAF लेकेनहीथ, मिल्डेनहॉल, फेल्टवेल और फेयरफोर्ड के ऊपर कई अज्ञात ड्रोन उड़ते देखे गए थे।

सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार, छोटे ड्रोनों का इस्तेमाल लड़ाकू विमानों की आवाजाही पर नजर रखने, एयरबेस की सुरक्षा व्यवस्था की रेकी करने और संवेदनशील जानकारी जुटाने के लिए किया जा सकता है। यह न केवल उड़ान संचालन में बाधा पैदा कर सकते हैं, बल्कि वहां तैनात कर्मियों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा जोखिम पैदा करते हैं।

स्थानीय नागरिकों से अपील 9 नवंबर को सुरक्षा उपाय कड़े किए जाने के बाद RAF लेकेनहीथ प्रशासन ने एक सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। इसमें स्थानीय निवासियों से अपील की गई है कि वे सैन्य ठिकानों के आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि या बिना अनुमति के उड़ाए जा रहे ड्रोन की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें।