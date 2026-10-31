अमेरिका मध्यावधि चुनाव: कोई डोसा बना रहा तो कोई मंदिरों में टेक रहा मत्था, भारतीय मूल के वोटरों पर टिकी उम्मीदवारों की नजर

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में भारतीय-अमेरिकी मतदाताओं को लुभाने के लिए उम्मीदवार हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वे रेस्तरां में डोसे बनाने से लेकर मंदिर दर्शन तक कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जेम्स टैलेरिको ने डलास के उपनगर इरविंग में एक भारतीय रेस्तरां में डोसा बनाने में हाथ आजमाया।

यहां भारतीय-अमेरिकियों की बड़ी आबादी रहती है। काले सूट और सफेद कमीज पहने तलारिको ने कटोरे में डोसे का घोल निकाला, उसे गरम तवे पर फैलाया और ऊपर से मसालेदार आलू का मिश्रण डाला। उन्होंने कुरकुरे डोसे को मोड़कर केले के पत्ते पर थाली में परोसा। टैलेरिको टेक्सास में अमेरिकी सीनेट चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार केन पैक्सटन को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। मंदिर भी उम्मीदवारों को आकर्षित कर रहे हैं, विशेषकर उन राज्यों में जहां भारतीय-अमेरिकी आबादी काफी अधिक है। दोबारा चुनाव लड़ रहे कनेक्टिकट के गवर्नर नेड लैमोंट ने अपने उप विदेश सचिव जेनिफर बाराहोना के साथ स्टेट कैपिटल में आयोजित दिवाली समारोह में भाग लिया।

ओहियो के सांसद ग्रेग लैंड्समैन ने शेरोनविले स्थित बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर की वर्षगांठ मनाई। न्यू जर्सी के अमेरिकी सीनेटर कोरी बुकर ने अक्षरधाम मंदिर में दिवाली समारोह में भाग लिया, जबकि सांसद रैंडी फाइन और स्काट पेरी समुदाय तक पहुंचने के प्रयासों के तहत पेंसिल्वेनिया के हैरिसबर्ग स्थित एक मंदिर में उपस्थित थे।