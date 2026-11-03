अमेरिकी मिडटर्म चुनाव: रिपब्लिकन चिंतित, डेमोक्रेट्स आगे; भारतीय-अमेरिकी उम्मीदवार भी मैदान में

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में मिडटर्म चुनाव हो रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए माहौल मुश्किल दिख रहा है।

ताजा सर्वेक्षणों में डेमोक्रेट्स को कांग्रेसनल प्राथमिकता में करीब 8.4 प्रतिशत अंक का बड़ा लाभ मिल रहा है। ये चुनाव ट्रंप के दूसरे कार्यकाल पर जनमत संग्रह की तरह साबित हो रहे हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था, महंगाई, आप्रवासन, टैरिफ और ईरान युद्ध प्रमुख मुद्दे हैं।⁠

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटें, सीनेट की 35 सीटें और 36 गवर्नर पदों पर चुनाव हो रहे हैं। परिणाम न सिर्फ ट्रंप के बचे दो वर्षों की विधायी एजेंडा तय करेंगे, बल्कि 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की दिशा भी प्रभावित करेंगे।

पोलिंग में डेमोक्रेट्स की बढ़त नेशनल पोलिंग एग्रीगेशन के मुताबिक डेमोक्रेट्स जेनरिक कांग्रेसनल बैलट में करीब 8.4 पॉइंट आगे हैं। रियलक्लियरपोलिंग औसत में डेमोक्रेट्स 51.4 प्रतिशत और रिपब्लिकन 43.2 प्रतिशत पर थे। नेट सिल्वर के सिल्वर बुलेटिन के अंतिम पूर्वानुमान में डेमोक्रेटिक हाउस बहुमत लगभग निश्चित बताया गया है, और सीनेट पर भी उनकी मजबूत स्थिति है। टेक्सास, ओहियो, मिशिगन, मेन और आयोवा जैसे प्रमुख सीनेट बैटलग्राउंड में डेमोक्रेट्स आगे चल रहे हैं।

ऐतिहासिक रूप से व्हाइट हाउस पर काबिज पार्टी मिडटर्म में सीटें गंवाती है। पिछले 80 वर्षों में 20 में से 18 मिडटर्म में ऐसा हुआ है। अर्थव्यवस्था और महंगाई, ईरान युद्ध के आर्थिक प्रभाव, ट्रंप की लगभग 37 प्रतिशत अनुमोदन रेटिंग और अधिक शुरुआती मतदान (5 दिन पहले ही 4.3 करोड़ से अधिक वोट) डेमोक्रेट्स के पक्ष में माने जा रहे हैं।