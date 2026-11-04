अमेरिकी मिडटर्म चुनाव: कई राज्यों में मतदान समाप्त, शुरुआती नतीजे आने शुरू; केंटकी से रिपब्लिकन एंडी बैर आगे
केंटकी सीनेट सीट पर रिपब्लिकन उम्मीदवार एंडी बैर शुरुआती लीड में हैं। एपी के अनुमानों के अनुसार, अभी तक गिने ...और पढ़ें
HighLights
केंटकी और इंडियाना में कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है
अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नतीजे धीरे-धीरे सामने आने लगे हैं
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में मंगलवार को हुए मध्यावधि चुनाव के नतीजे धीरे-धीरे सामने आने लगे हैं। केंटकी और इंडियाना में कुछ मतदान केंद्र बंद होने के साथ ही शुरुआती मतगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं।
केंटकी सीनेट सीट पर रिपब्लिकन उम्मीदवार एंडी बैर शुरुआती लीड में हैं। एपी के अनुमानों के अनुसार, अभी तक गिने गए वोटों में बैर को 7,074 वोट (67.6 प्रतिशत) मिले हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार चार्ल्स बुकर 3,187 वोट (30.4 प्रतिशत) के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि केंटकी पार्टी के उम्मीदवार क्रिस्टोफर कैंपबेल को 209 वोट (2 प्रतिशत) मिले हैं।
एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक केवल 1 प्रतिशत से भी कम वोटों की गिनती हुई है। इसलिए ये आंकड़े शुरुआती रुझान भर हैं और अंतिम नतीजे बदल सकते हैं।
अमेरिका में मिडटर्म चुनावों में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों, सीनेट की 35 सीटों और कई राज्यों में गवर्नर पद के लिए मतदान हुआ था। इन नतीजों से तय होगा कि कांग्रेस के दोनों सदनों पर किस पार्टी का नियंत्रण रहेगा।