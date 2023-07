हिंदूफोबिया के खिलाफ सुरक्षा की मांग का अमेरिकी सांसदों ने किया समर्थन, देश में हिंदुओं के योगदान हुई प्रशंसा

हिंदू अमेरिकी छात्र और समुदाय के सदस्य देश के हर हिस्से में मौजूद हैं। एफबीआइ के 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अमेरिकियों के खिलाफ घृणा अपराध 500 प्रतिशत तक बढ़ गया है। वहीं 2015 में एकत्र किए गए एक आंकड़े के अनुसार अमेरिका में 22.3 लाख हिंदू हैं जो उन्हें ईसाई यहूदी और मुसलमानों के बाद देश में चौथा सबसे बड़ा धार्मिक समूह बनाता है।

HighLights अमेरिका के कैपिटल हिल में नेशनल हिंदू एडवोकेसी डे आन द हिल नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया हिंदू सहित अमेरिकी सांसदों ने कार्यक्रम में लिया भाग सांसदों ने देश में हिंदुओं के योगदान की प्रशंसा की

वाशिंगटन, एएनआई। अमेरिका सहित कई देशों में हाल के समय में हिंदूफोबिया (हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह) बढ़ा है। हिंदुओं और उनके प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका में हिंदुओं के एक संगठन ने मंगलवार को हिंदूफोबिया और जाति विधेयक को लेकर पैदा होने वाली चुनौतियों को रेखांकित किया। उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। सांसदों ने देश में हिंदुओं के योगदान की प्रशंसा की इसका अमेरिकी सांसदों ने समर्थन किया है। अमेरिका के कैपिटल हिल में नेशनल हिंदू एडवोकेसी डे आन द हिल नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भारतवंशी सहित कई अमेरिकी सांसदों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भारतवंशी सांसद श्री थानेदार के अलावा सांसद रिच मैककोर्मिक, बडी कार्टर, थामस कीन और हैंक जानसन मौजूद थे। भारतीय अमेरिकी समुदाय के बड़े समर्थक रिच मैककोर्मिक ने कहा कि हिंदू समुदाय का राष्ट्र और समाज में महत्वपूर्ण योगदान है। कैपिटल हिल में आयोजित कार्यक्रम में मंगलवार को भारतवंशी सांसद श्री थानेदार से जब आयोजन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह हिंदू समुदाय का समर्थन करने के लिए यहां आए हैं। साथ ही मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना नफरत, कट्टरता या किसी भी तरह के हमले के बिना अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। हिंदू अमेरिकी छात्र और समुदाय के सदस्य देश के हर हिस्से में मौजूद गौरतलब है कि हिंदू अमेरिकी छात्र और समुदाय के सदस्य देश के हर हिस्से में मौजूद हैं। एफबीआइ के 2020 के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय अमेरिकियों के खिलाफ घृणा अपराध 500 प्रतिशत तक बढ़ गया है। वहीं, 2015 में एकत्र किए गए एक आंकड़े के अनुसार अमेरिका में 22.3 लाख हिंदू हैं, जो उन्हें ईसाई, यहूदी और मुसलमानों के बाद देश में चौथा सबसे बड़ा धार्मिक समूह बनाता है।

