अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद करने पर भारत और तुर्किए की कंपनियों पर लगाया कड़ा प्रतिबंध

रॉयटर, वाशिंगटन। अमेरिका ने ईरान को आर्थिक और कारोबारी मदद पहुंचाने के आरोप में भारत और तुर्किये की कई कंपनियों तथा व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं।

अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह कार्रवाई करते हुए चेतावनी दी कि ईरान की सरकार का समर्थन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

यह कार्रवाई राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन के ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ईरान की तेल बिक्री से होने वाली कमाई रोकना है।

अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अनुसार, भारत में रहने वाले सुनील कुमार शर्मा, उनकी पत्नी जसप्रीत प्रीति शाहिद और दो अन्य भारतीय नागरिकों को प्रतिबंधित किया गया है।

इन लोगों पर ईरानी पेट्रोलियम के परिवहन में शामिल प्रतिबंधित जहाजों को फर्जी झंडे और समुद्री प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने का आरोप है। मंत्रालय ने सुनील कुमार शर्मा से जुड़े नौ अन्य संस्थानों को भी प्रतिबंधित सूची में शामिल किया है।