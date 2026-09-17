रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास, लेकिन ट्रंप ने अभी तक नहीं किए हस्ताक्षर; क्या है वजह?

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर नकेल कसने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध विधेयक को भारी बहुमत से पारित कर दिया है। हालांकि, इस विधेयक का समर्थन करने वाले कई सांसदों ने ही इसके कुछ प्रविधानों पर तीखी आपत्ति भी जताई है। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि यह कानून राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को व्यापारिक मामलों में असीमित और बेहद व्यापक शुल्क (टैरिफ) लगाने की खतरनाक शक्तियां प्रदान करता है।

प्रतिनिधि सभा में 159 के मुकाबले 262 वोटों से पारित हुए 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट' का मकसद रूसी अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों और उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ना है। सीनेट से पहले ही मंजूरी पा चुका यह विधेयक अब अंतिम मुहर के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाएगा। लेकिन डेमोक्रेट सांसदों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रमिला जयपाल और इल्हान उमर जैसे सांसदों ने इंटरनेट मीडिया पर स्पष्ट किया कि वे यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन वे ऐसे किसी भी कानून का समर्थन नहीं कर सकते जो राष्ट्रपति को बिना किसी सुरक्षा उपाय के बेलगाम टैरिफ लगाने की ताकत दे।