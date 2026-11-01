अमेरिका में हैलोवीन के दौरान गोलाबारी में 4 लोगों की मौत, 15 घायल

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। हैलोवीन वीकेंड के दौरान अमेरिका में कई जगहों पर हुई गोलीबारी में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। डलास पुलिस ने बताया कि वे शनिवार रात 'डीप एलम' इलाके में गोलीबारी की कई घटनाओं की जांच कर रहे हैं।

एपी की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस प्रमुख डैनियल कोमोक्स ने कहा कि वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 'डीप एलम' इलाके में हुई गोलीबारी की ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। हैलोवीन वीकेंड के दौरान देश भर में हुई कई हिंसक घटनाओं में ये गोलीबारी की घटनाएं भी शामिल हैं। अलबामा स्टेडियम के पास एक की मौत, आठ घायल एक अलग घटना में, शनिवार रात अलबामा के बर्मिंघम में लीजन फील्ड के पास गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। यह घटना वार्षिक 'मैजिक सिटी क्लासिक' फुटबॉल मैच के ठीक बाद हुई।

बर्मिंघम पुलिस विभाग के प्रमुख माइकल पिकेट ने बताया कि जब ग्रेमोंट एवेन्यू के पास गोलीबारी हुई, जहां विक्रेताओं ने अपने स्टॉल लगाए हुए थे, तब तक ज्यादातर दर्शक और परिवार स्टेडियम से जा चुके थे। गोलीबारी किन हालात में हुई, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है।

पुलिस प्रवक्ता डी'रेल फ्रीमैन ने बताया कि एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ के लिए पुलिस मुख्यालय ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कई हथियार भी बरामद किए हैं। डेलावेयर यूनिवर्सिटी परिसर के पास छह लोगों को गोली मारी 'मैजिक सिटी क्लासिक' अलबामा स्टेट यूनिवर्सिटी और अलबामा ए एंड एम यूनिवर्सिटी के बीच होने वाला एक वार्षिक फुटबॉल मुकाबला है। ये दोनों ऐतिहासिक रूप से 'ब्लैक' (अश्वेत) शिक्षण संस्थान हैं, जिनकी टीमें 100 से अधिक वर्षों से एक-दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं।

शनिवार के मैच में लगभग 70,000 प्रशंसक शामिल हुए, जिसे अलबामा ए एंड एम ने 31-28 से जीता। कॉलेज फुटबॉल के इस डिवीजन में होने वाले मैचों में यह आयोजन सबसे बड़ी भीड़ खींचने वाले आयोजनों में से एक है। डेलावेयर यूनिवर्सिटी के पास छह लोगों को गोली मारी गई।

पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रेग डी'एलिया ने बताया कि डेलावेयर के नेवार्क में, शनिवार रात 11:10 बजे के कुछ ही समय बाद डेलावेयर यूनिवर्सिटी परिसर के पास छह लोगों को गोली मार दी गई। सभी छह लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में लोगों को घटनास्थल से भागते हुए देखा जा सकता है। गोलीबारी के बाद शहर की मेन स्ट्रीट का एक हिस्सा कई घंटों तक बंद रहा।