अमेरिका में हैलोवीन वीकेंड पर कई शहरों में गोलीबारी, 24 से ज्यादा लोगों की मौत; 100 घायल

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में हैलोवीन का जश्न मातम में बदल गया। वीकेंड पर देश भर में हुई हिंसक गोलीबारी की घटनाओं में 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और लगभग 100 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

हिंसा की ये घटनाएं कैलिफोर्निया से लेकर डेलावेयर तक फैली रहीं, जिनमें कई वारदातें यूनिवर्सिटी परिसरों और नाइटलाइफ इलाकों के पास हुईं। कहां-कहां हुईं बड़ी घटनाएं? मिली जानकारी के अनुसार टेकस्स के डलास में 'डीप एलम' नाइटलाइफ इलाके में महज 75 मिनट के भीतर गोलीबारी की तीन अलग-अलग घटनाएं हुईं, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए।

कैलिफोर्निया के फेयरफिल्ड के सैन फ्रांसिस्को के पास स्पिरिट हैलोवीन स्टोर पर हुई फायरिंग में एक 31 वर्षीय गर्भवती महिला की मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल हो गए। बर्मिंघम में भी एक की मौत इसके अलावा अलबामा के बर्मिंघम के एक ऐतिहासिक फुटबॉल मैच के बाद लेजेंड फील्ड के बाहर हुई गोलीबारी में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने एक 17 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसके पास मॉडिफाइड हथियार था।

डेलावेयर में एक घंटे में दो मास शूटिंग मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि डेलावेयर में एक घंटे के भीतर दो मास शूटिंग हुईं। एक घटना एलडेल में आउटडोर पार्टी के दौरान हुई जहां 17 साल की लड़की की मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना डेलावेयर यूनिवर्सिटी के पास मेन स्ट्रीट पर हुई जहां 6 लोग गोली लगने से घायल हुए।