डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में एच-1बी वीजा कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। खास बात यह है कि इसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों दलों के सांसद बदलाव की मांग कर रहे हैं। हालांकि, उनके सुझावों में बड़ा अंतर है।

कुछ सांसद अमेरिकी कामगारों के हितों की रक्षा के साथ भर्ती प्रक्रिया में सुधार चाहते हैं, जबकि कुछ वीजा जारी करने पर रोक लगाने या कार्यक्रम खत्म करने के पक्ष में हैं।इस बहस पर भारतीय पेशेवरों की खास नजर है।

अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा की वित्त वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, मंजूर एच-1बी याचिकाओं में भारत में जन्मे लाभार्थियों की हिस्सेदारी 69.9 प्रतिशत रही है। मिसिसिपी के नवनिर्वाचित सीनेटर स्काट कोलम ने 24 नवंबर को फुल्टन में एक जनसभा के दौरान कहा कि अमेरिका को प्रौद्योगिकी क्षेत्र की नौकरियों के लिए अपने नागरिकों को प्रशिक्षित करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। वहीं, रिपब्लिकन सीनेटर चक ग्रासली और टामी ट्यूबरविल के साथ निर्दलीय बर्नी सैंडर्स तथा डेमोक्रेटिक सीनेटर डिक डर्बिन भी अमेरिकी कामगारों के संरक्षण की वकालत कर चुके हैं।दूसरी ओर, रो खन्ना कुशल आव्रजन के समर्थन के साथ कंपनियों की गलत भर्ती गतिविधियों की आलोचना करते हैं।