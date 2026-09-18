अमेरिका में ग्रीन कार्ड के नए नियम आज से लागू, किन-किन लोगों की बढ़ेंगी मुश्किलें; भारतीयों पर कितना असर?

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में आज शुक्रवार, 18 सितंबर के ग्रीन कार्ड के नियम बदलने वाले हैं। US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने हाल ही में घोषणा की कि 18 सितंबर से, वह 'पब्लिक चार्ज' (सरकारी मदद पर निर्भरता) के आधार पर अयोग्यता तय करने के लिए नई गाइडेंस लागू करेगा।

ग्रीन कार्ड के बदले नियमों से ये पता लगाया जाएगा कि क्या व्यक्तियों के सरकारी मदद पर निर्भर होने की संभावना है। अमेरिका में बदल रहे ये नियम ज्यादातर परिवार और रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड आवेदकों के लिए वित्तीय जांच का दायरा बढ़ाते हैं।

ग्रीन कार्ड को लेकर अपडेट की गई गाइडेंस इस तारीख या उसके बाद जमा किए गए सभी 'एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस' आवेदनों (फॉर्म I-485) पर लागू होगी। फॉर्म के पुराने वर्जन अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ग्रीन कार्ड के नियम बदलने का क्या होगा असर? नए नियमों के तहत, USCIS अधिकारी ज्यादा सख्त 'पब्लिक चार्ज' टेस्ट करेंगे। आवेदकों का मूल्यांकन उम्र, स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति, संपत्ति, वित्तीय संसाधनों, शिक्षा और कौशल के आधार पर किया जाएगा। आज से बाद से अगर कोई अयोग्य है और, तब 'मीन्स-टेस्टेड' (आय-आधारित पात्रता वाली) सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने को आवेदकों के खिलाफ माना जाएगा। इसके अलावा जो लोग पहले मिली नकद सहायता और लंबे समय तक सरकारी खर्च पर संस्थागत देखभाल (जैसे नर्सिंग होम में रहना) का इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी भी जांच की जाएगी। USCIS की नई पॉलिसी गाइडेंस 'पब्लिक चार्ज' के आधार पर अयोग्यता का नियम सरकार को लंबे समय से यह अधिकार देता रहा है कि अगर किसी आवेदक के सरकारी मदद पर निर्भर होने की संभावना हो, तो उसे ग्रीन कार्ड या वीजा देने से मना किया जा सके।

USCIS अधिकारी पांच कानूनी बातों पर विचार करेंगे- उम्र, सेहत, पारिवारिक स्थिति, संपत्ति/संसाधन और शिक्षा/हुनर। वे 'सपोर्ट के हलफनामे' और सरकारी सुविधाओं के इस्तेमाल के सबूतों की भी समीक्षा कर सकते हैं। 18 सितंबर से पहले मिली सुविधाओं में सिर्फ नकद मदद और लंबे समय तक संस्थागत देखभाल शामिल हैं, जबकि 18 सितंबर के बाद, आय या जरूरत पर आधारित सभी सुविधाओं जैसे फूड स्टैम्प, हाउसिंग एड और मेडिकेड पर विचार किया जा सकता है।

नए नियमों के लागू होने के तहत महत्वपूर्ण बात यह है कि USCIS मामलों का आकलन फाइल करने की तारीख के आधार पर करेगा, न कि फैसले की तारीख के आधार पर। 18 सितंबर, 2026 या उसके बाद फाइल किए गए मामलों पर नई, व्यापक 2026 गाइडेंस लागू होगी।

23 दिसंबर 2022 से 17 सितंबर 2026 के बीच फाइल किए गए मामलों में 2022 का सीमित नियम ही लागू रहेगा, भले ही मामले का फैसला 18 सितंबर के बाद हुआ हो।

23 दिसंबर, 2022 से पहले फाइल किए गए मामलों में 1999 की पुरानी 'अंतरिम फील्ड गाइडेंस' लागू होगी। इन नए नियमों के लागू होने से एक जैसी परिस्थितियों वाले दो आवेदकों के मामलों का नतीजा बिल्कुल अलग हो सकता है, वो भी सिर्फ इस आधार पर कि उनका मामला किस 'फाइलिंग विंडो' (आवेदन की समय-सीमा) में आता है।