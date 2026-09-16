'वे तुम्हें गोली मार देंगे', ट्रंप ने मार्क कार्नी से ऐसा क्यों कहा? कनाडा के प्रधानमंत्री ने सुनाया किस्सा

डिजिटल डेस्क, ओटावा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत का एक किस्सा सुनाया। कार्नी ने बताया कि उन्होंने कनाडा को ट्रंप के सामने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी जगह के तौर पर पेश किया है।

मार्क कार्नी मंगलवार, 15 सितंबर को टोरंटो में कनाडा इन्वेस्टमेंट समिट में बात कर रहे थे। इस दौरान ही उन्होंने ट्रंप से जुड़ी एक ऐसी बात बताई, जो अमेरिका-कनाडा के संबंधों की कहानी बता रही है। कार्नी ने याद किया ट्रंप का व्हाइट हाउस की चाबी वाला तोहफा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बताया कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस की सोने की चाबी तोहफे में दी थी और साथ ही व्हाइट हाउस में चाबी लेकर घुसने पर गोली मारने की बात भी कही थी।

कार्नी ने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस की सोने की चाबी देने के बाद कहा था कि वे चाबी लेकर आ सकते हैं और उन्हें बिल्डिंग में आने दिया जाएगा, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि हो सकता है वे तुम्हें गोली मार दें।'

ट्रंप के ऐसा कहने के बावजूद, कार्नी ने ट्रंप को बहुत अच्छा मेजबान बताया और इस व्यवहार के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, 'अगर हम आपको कनाडा की चाबी देते हैं, तो हम आपको यहां गोली नहीं मारेंगे। हम आपका स्वागत करेंगे।'