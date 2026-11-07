अमेरिका का 'आयरन गेट'... समुद्र के बाद अब जमीनी रास्तों पर भी ईरान को घेरेंगे ट्र्ंप, बनाई स्पेशल टास्क फोर्स

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष दिन-प्रतिदिन और भयावह होता जा रहा है। ऐसे में समुद्री रास्ते के बाद अब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी घेराबंदी को और मजबूत करने की योजना बना रहा है।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शनिवार को 'टास्क फोर्स आयरन गेट' नाम से एक विशेष टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ईरान को जमीनी रास्तों और कैस्पियन सागर के जरिए हथियार, प्रतिबंधित सामान और अवैध धन भेजने से रोकना है।

क्या काम करेगी यह टीम? फ्लोरिडा के टाम्पा से काम करने वाली इस टास्क फोर्स में लगभग 20 नागरिक और सैन्य अधिकारी शामिल होंगे। यह अमेरिकी सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर ईरान की सीमाओं और कैस्पियन सागर पर पैनी नजर रखेगी।

मामले में CENTCOM कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि यह नई पहल समुद्र में चल रहे हमारे नाकाबंदी अभियान की सफलता को और आगे बढ़ाएगी। इससे ईरान को आतंकवाद के वित्तपोषण और अपनी सेना को फिर से मजबूत करने से रोकने में मदद मिलेगी।

समुद्री नाकाबंदी का असर बता दें कि अमेरिका पहले से ही ईरान के बंदरगाहों पर कड़ा पहरा बैठाए हुए है। CENTCOM के मुताबिक, इस समुद्री नाकाबंदी की वजह से पिछले कुछ महीनों में ईरान 25 अरब डॉलर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कच्चा तेल निर्यात नहीं कर पाया है।

ईरान का क्या दावा है? गौरतलह है कि एक तरफ जहां अमेरिका शिकंजा कस रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिब्बी ने दावा किया है कि ईरान अब रक्षा उपकरणों का बड़ा निर्यातक बन चुका है।