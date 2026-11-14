अमेरिका में एयरलाइन संकट थमने के बाद विमान कब भरेंगे उड़ान? ट्रंप के अधिकारी ने दिया अपडेट

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने पूरे अमेरिका में लागू ग्राउंड स्टॉप (उड़ानों पर रोक) को हटा दिया है। शुक्रवार को कम्युनिकेशन सिस्टम फेल होने के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कामकाज में रुकावट आई थी, जिसके चलते पूरे अमेरिका में विमानों के उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई थी।

हालांकि, यात्रियों को अभी भी देरी और उड़ानों के रद होने का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि एयरलाइंस अपने विमानों और क्रू को वापस सही स्थिति में लाने का काम कर रही हैं। अमेरिकी परिवहन सचिव शॉन डफी ने कहा कि समस्या की पहचान कर ली गई है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर तथा टर्मिनल रडार अप्रोच कंट्रोल (TRACON) सुविधाएं फिर से काम करने लगी हैं।

कब से उड़ान भरेंगी फ्लाइट्स? एफएए ने ईस्टर्न टाइम के अनुसार रात 8.15 बजे अमेरिकी एयरस्पेस को फिर से खोल दिया और उड़ानों का संचालन दोबारा शुरू हो सका। वहीं, डफी ने चेतावनी दी कि ग्राउंड स्टॉप हटाने का मतलब यह नहीं है कि सभी उड़ानें तुरंत उड़ान भर लेंगी। हालात सामान्य होने की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि एयरलाइंस के पास अपनी निर्धारित सेवाओं को संचालित करने के लिए पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट उपलब्ध हैं या नहीं।

डफी ने कहा, "क्या इसका मतलब यह है कि अभी सारी उड़ानें तुरंत भर सकेंगी? इसमें समय लगेगा।" उन्होंने हवाई अड्डों पर मौजूद यात्रियों को सलाह दी कि वे सीधे अपनी एयरलाइनों से संपर्क करें। उन्होंने आगे कहा, "अगर हमारे पास क्रू की क्षमता हुई तो हम आज रात ही ज्यादा से ज्यादा उड़ानों को रवाना करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हम कल सुबह अपनी एयरलाइन साझेदारों के साथ मिलकर इन विमानों को रवाना करने का काम शुरू करेंगे लेकिन आज दोपहर जो कुछ भी हुआ है उसे ठीक करने में हमें कुछ समय लगेगा।"

पूरे देश में विमानों की उड़ानें रोकने का कारण क्या था? घटनाओं के क्रम को समझाते हुए डफी ने बताया कि ईस्टर्न टाइम के अनुसार दोपहर 3:36 बजे देश भर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटरों और TRACON सुविधाओं में रडार और संचार प्रणालियों में अस्थिरता देखी गई। इस गड़बड़ी के कारण रडार डेटा में विसंगतियां आ गईं और कंट्रोलरों तथा विमानों के बीच संचार में दिक्कतें पैदा हो गईं।

इसके बाद एफएए ने सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विमानों की उड़ानें रोकने का आदेश दिया। डफी ने बताया कि जब यह आदेश जारी किया गया तब 3,500 से अधिक विमान हवा में थे। इनमें से अधिकांश सुरक्षित रूप से उतर गए और उनके नवीनतम अपडेट के समय 400 से कम विमान ही हवा में बचे थे।

उन्होंने कहा कि एफएए ने अपनी सभी रडार या TRACON क्षमताओं को नहीं खोया है लेकिन सिस्टम में अस्थिरता के कारण अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर उड़ानों के प्रस्थान (डिपार्चर) को रोक दिया। कुछ जरूरी कार्यों जैसे मेडिकल निकासी उड़ानों, महत्वपूर्ण दवाएं ले जाने वाली कार्गो सेवाओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति दी गई।

ट्रंप प्रशासन ने की फंड की मांग डफी ने इस विफलता के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पुराने बुनियादी ढांचे को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इस सिस्टम को बेहद पुराना बताया और कहा कि पुराना हार्डवेयर खराब हो गया था। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर सिस्टम को आधुनिक नहीं बनाया गया तो भविष्य में भी ऐसी रुकावटें आ सकती हैं।

उन्होंने न्यूयॉर्क और नेवार्क में हुई पिछली घटनाओं का जिक्र किया, जिनमें इसी तरह की समस्याएं आई थीं और सांसदों से आग्रह किया कि वे पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए फंड को मंजूरी दें। उन्होंने कहा, "जब तक अमेरिकी जनता और कांग्रेस हमें निर्माण करने के लिए नहीं कहती तब तक ऐसी घटनाएं और होती रहेंगी।" साथ ही उन्होंने यह भी माना कि हर संभावित विफलता का पहले से अनुमान लगाना उनके लिए संभव नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपग्रेड करने के लिए 50 अरब डॉलर की मांग की है।

एयरलाइंस की चेतावनी एफएए के ग्राउंड स्टॉप हटाए जाने के बाद भी एयरलाइंस के सामने विमानों को सही जगह पर पहुंचाने और उपलब्ध क्रू सदस्यों को व्यवस्थित करने की चुनौती थी। एफएए के आदेश के कारण एयर कनाडा ने शुक्रवार शाम की बची हुई सभी उड़ानें रद कर दीं, जो अमेरिका से आनी या जानी थीं।

एयरलाइन ने यह भी चेतावनी दी कि कनाडा, कैरेबियन और दक्षिण अमेरिका के बीच की वे सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, जो अमेरिकी हवाई क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। जेटब्लू ने शुक्रवार को अपनी बाकी घरेलू उड़ानें रद कर दीं। हालांकि, बोस्टन लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और न्यूयॉर्क के जॉन एफ. कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूरोप जाने वाली कुछ चुनिंदा उड़ानों को इससे बाहर रखा गया।

न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार, एयरलाइन ने चेतावनी दी है कि उड़ानों में रुकावटें और कुछ और उड़ानें रद होने का सिलसिला शनिवार तक जारी रह सकता है। ग्राउंड स्टॉप की वजह से हजारों उड़ानें प्रभावित हुई थीं। एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सिरियम के अनुसार, शुक्रवार शाम तक कम से कम 827 उड़ानों का रूट बदलना पड़ा। इनमें से 670 उड़ानों को उनके शुरुआती एयरपोर्ट पर वापस भेज दिया गया, जबकि 157 उड़ानों को दूसरी जगहों की ओर मोड़ दिया गया।