'ट्रंप के नेतृत्व में क्वाड सुस्त नहीं, और मजबूत हुआ है'; QUAD को कमजोर बताने वाली रिपोर्ट को अमेरिका ने किया खारिज

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। फिलीपींस की राजधानी मनीला में होने वाले क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन से ठीक पहले अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें इस समूह के कमजोर पड़ने का दावा किया गया था।

अमेरिकी विदेश विभाग के सहायक सचिव डायलन जॉनसन ने उस खबर को पूरी तरह से फेक न्यूज करार दिया, जिसमें कहा गया था कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका का यह रणनीतिक समूह डोनल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान कमजोर हो रहा है।

बैठक में कई मुद्दों पर होगी चर्चा दो साल के लंबे अंतराल के बाद क्वाड देशों के नेता मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में मिलेंगे। इस बैठक का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, जलवायु, स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा तथा बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है।

पोलिटिको की रिपोर्ट पर अमेरिका का पलटवार अमेरिकी सहायक सचिव डायलन जॉनसन ने समाचार पोर्टल 'पोलिटिको' (Politico) की एक रिपोर्ट को पूरी तरह बेतुका बताया। इस रिपोर्ट में वाशिंगटन स्थित एक अज्ञात एशियाई राजनयिक के हवाले से दावा किया गया था कि क्वाड अब 'लाइफ सपोर्ट' पर है।

जॉनसन ने इस रिपोर्ट पर पलटवार करते हुए कहा, 'पिछले दो सालों में विदेश मंत्री रुबियो ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ औपचारिक रूप से पांच बार मुलाकात की है, जिनमें से तीन बैठकें पिछले छह महीनेों में हुई हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'पदभार संभालने के बाद विदेश मंत्री की पहली आधिकारिक बातचीत भी क्वाड देशों के साथ ही हुई थी। हमारी हर महीने नियमित रूप से क्वाड शेरपाओं के बीच बातचीत और बैठकें होती हैं। इसके अलावा, हम अगले सप्ताह आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान 'क्वाड' नेताओं के शिखर सम्मेलन को औपचारिक रूप देने के लिए काम कर रहे हैं। यह पूरी तरह से 'फेक न्यूज' है।'