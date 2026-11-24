डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में डेमोक्रेट्स ने प्रतिनिधि सभा में 258 सीटें हासिल की हैं। 1992 के बाद से यह उनकी सबसे बड़ी चुनावी जीत है।

ये नतीजे राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका हैं, जिन्हें अपने उतार-चढ़ाव भरे दूसरे कार्यकाल के बाद इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा है। पार्टी ने अब तक हाउस की 44 सीटें जीती हैं, जो 2018 में ट्रंप के मध्यावधि चुनाव के दौरान जीती गई 40 सीटों से भी अधिक हैं।

हाउस के स्पीकर बनने जा रहे डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफरीज ने एक पोस्ट में कहा कि हाउस डेमोक्रेट्स ने इस सदी में अमेरिकी कांग्रेस के भीतर किसी भी पार्टी द्वारा हासिल किया गया अब तक का सबसे बड़ा बहुमत प्राप्त किया है।

सीबीएस न्यूज के अनुसार, 435 सदस्यों वाले सदन में 258 सीटों का बहुमत डेमोक्रेट्स की अपनी उम्मीदों से भी बेहतर रहा। अब भी पार्टी के पास कुछ और सीटें जीतने की संभावना है, क्योंकि चार सीटों पर नतीजे तय नहीं हो पाए हैं।