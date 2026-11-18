पीटीआई, वाशिंगटन। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन को विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए वीजा अवधि सीमित करने वाले प्रस्ताव पर झटका लगा है। एक संघीय अदालत ने प्रशासन के उस प्रस्ताव को रद कर दिया है, जिसमें विदेशी छात्रों, शोधार्थियों और पत्रकारों के अमेरिका में उनके संबंधित वीजा पर रहने की अवधि सीमित करने की बात थी।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने गत जुलाई में एक नीति का प्रस्ताव रखा था, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय छात्रों को संघीय सरकार की अनुमति के बिना चार साल से अधिक समय तक देश में रहने से रोकना था। बोस्टन के संघीय जज एफ डेनिस सेलर ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए डीएचएस के प्रस्ताव को मनमाना, विवेकहीन, विवेकाधिकार का दुरुपयोग करने वाला और कानून के विपरीत बताते हुए खारिज कर दिया। जज ने फैसले में कहा, 'सीधे शब्दों में कहें तो डीएचएस उस गतिविधि को रोकने या हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है, जिसे संसद ने अनुमति देने और प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। यह गतिविधि विदेशी छात्रों को अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।'