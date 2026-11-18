डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उस नीति पर रोक लगा दी है जिसके तहत वीज़ा पर पढ़ रहे विदेशी छात्रों के लिए इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के मौके सीमित किए जा रहे थे। इस फैसले से अमेरिकी विश्वविद्यालयों और भारतीय समेत हज़ारों अंतरराष्ट्रीय छात्रों को राहत मिली है।

कोर्ट ने क्या कहा बोस्टन की अमेरिकी जिला जज जूलिया कोबिक ने एक इंजंक्शन जारी किया। इसके तहत होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएसएस) अगस्त में जारी दो निर्देशों को लागू नहीं कर सकेगा। उच्च शिक्षा संगठनों का कहना था कि इन निर्देशों से देशभर में विदेशी छात्रों के प्रशिक्षण के अवसर अचानक बाधित हो गए थे। डीएसएस ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

क्या है सीपीटी और विवाद की वजह सीपीटी यानी करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वह व्यवस्था है जिसके तहत एफ-1 वीजा वाले छात्र पढ़ाई के दौरान अपने कोर्स से जुड़ी इंटर्नशिप या ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगस्त में डीएचएस ने विश्वविद्यालयों को संदेश भेजकर कहा कि केवल वही इंटर्नशिप मान्य होंगी जो डिग्री प्रोग्राम के हर छात्र के लिए अनिवार्य हों।