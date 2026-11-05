आर-पार की जंग: अमेरिकी सांसद थानेदार ने की महाभियोग की मांग, ट्रंप बोले- 'मैं डेमोक्रेट्स को तबाह कर दूंगा'

एएनआई, मिशिगन। अमेरिका में 2026 के मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को लगे बड़े झटके के बीच भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर तीखा हमला बोला है।

उन्होंने कहा कि ट्रंप की टैरिफ नीति और एकतरफा फैसलों के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी को राष्ट्रपति के महाभियोग का विकल्प खुला रखना चाहिए। थानेदार ने चेतावनी दी कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जब चाहें, किसी भी देश पर मनमाने ढंग से टैरिफ नहीं लगा सकते।

मिशिगन के 13वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले थानेदार ने भारत और अन्य देशों पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ की आलोचना करते हुए कहा कि ट्रंप को यह समझना होगा कि देश को अराजक तरीके से नहीं चलाया जा सकता।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अप्रत्याशित फैसलों से अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर व्यापक असर पड़ता है। थानेदार ने एच-1बी वीजा और कुशल पेशेवरों के आव्रजन का समर्थन करते हुए कहा कि अमेरिका को इंजीनियरों, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और तकनीकी पेशेवरों की जरूरत है।