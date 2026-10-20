अमेरिका ने चीन की पांच कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध, AI टेक्नोलॉजी चोरी करने का आरोप

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिका ने गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक से जुड़ी गोपनीय जानकारी चोरी करने के मामले में चीन की पांच कंपनियों और निवेश संस्थाओं पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, ये कंपनियां चीन के नागरिक लिनवेई डिंग से जुड़ी हैं। डिंग को इस साल अमेरिकी अदालत की जूरी ने गूगल की गोपनीय तकनीक चोरी करने के मामले में दोषी ठहराया था। यह कार्रवाई अमेरिकी बौद्धिक संपदा संरक्षण अधिनियम के तहत की गई।