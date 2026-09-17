अंतरिक्ष में अमेरिका ने तैनात किए हथियार, बढ़ेगी ‘स्पेस वॉर’ की आशंका; पहली बार US का बड़ा खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अंतरिक्ष अब सिर्फ विज्ञानी खोज और उपग्रहों तक सीमित नहीं रह गया है। अमेरिका ने पहली बार सार्वजनिक रूप से माना है कि उसने अंतरिक्ष में ऐसे ‘आन-आर्बिट स्पेस कंट्रोल हथियार’ तैनात किए हैं, जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन की अंतरिक्ष क्षमताओं को बाधित, कमजोर या नष्ट करने में सक्षम हैं। अमेरिकी वायु सेना के सचिव ट्राय मींक ने पिछले दिनों ये जानकारी साझा करके अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की आशंकाओं को हवा दे दी। साथ ही करीब 60 साल पुरानी अंतरराष्ट्रीय संधि की सीमाओं को लेकर बहस तेज हो गई है।

अमेरिकी स्पेस फोर्स ने बाद में स्पष्ट किया कि इन क्षमताओं में काइनेटिक और नान-काइनेटिक, दोनों तरह के तरीके शामिल हो सकते हैं। हालांकि, अमेरिका ने यह नहीं बताया है कि किस तरह के हथियार तैनात किए गए हैं, उनकी संख्या कितनी है और उन्हें अंतरिक्ष में कब भेजा गया। काइनेटिक यानी विध्वंसक और नान काइनेटिक यानी गैर विध्वंसकारी हमले, जैसे कि दुश्मन उपग्रहों को जाम करना, उन पर लेजर से हमला करना आदि।

चांद के आसपास भी सैन्य तैयारी की बात इसी बीच ज्वाइंट चीफ्स आफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने कहा कि अमेरिकी सेनाओं को चांद के आसपास के इलाके तक काम करने और वहां संभावित संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे अंतरिक्ष में सैन्य गतिविधियों के भविष्य को लेकर चिंता और बढ़ी है।

क्या अंतरराष्ट्रीय कानून टूटा है? इस सवाल का जवाब सीधे तौर पर ‘हां’ या ‘नहीं’ में देना मुश्किल है। मौजूदा विवाद का मुख्य कानूनी आधार 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि है। अमेरिका समेत 100 से ज्यादा देशों ने इस संधि को मंजूरी दी है। इसका अनुच्छेद चार पृथ्वी की कक्षा, चांद और अन्य खगोलीय पिंडों पर परमाणु हथियारों तथा बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले अन्य हथियारों की तैनाती पर रोक लगाता है।

संधि चांद और अन्य खगोलीय पिंडों पर सैन्य अड्डे बनाने, हथियारों का परीक्षण करने और सैन्य गतिविधियां करने पर भी रोक लगाती है। लेकिन पृथ्वी की कक्षा में पारंपरिक हथियारों की तैनाती पर संधि में स्पष्ट रोक नहीं है। यही वह कानूनी खाली जगह है, जो मौजूदा विवाद के केंद्र में है। 1967 के नियमों के समय आज जैसी तकनीक नहीं थी जब यह संधि बनी थी, तब आज की तरह की ‘काउंटर-स्पेस’ तकनीकें मौजूद नहीं थीं। संधि में परमाणु और बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियारों पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन पारंपरिक आर्बिटल हथियारों और कई आधुनिक काउंटर-स्पेस क्षमताओं के बारे में स्पष्ट प्रविधान नहीं हैं।

आज किसी उपग्रह को निशाना बनाने के लिए उसे सीधे विस्फोट से नष्ट करना जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रानिक वारफेयर, जैमिंग और दूसरी नान-काइनेटिक क्षमताओं के जरिए भी किसी देश की अंतरिक्ष व्यवस्था में बाधा डाली जा सकती है या उसे निष्क्रिय किया जा सकता है।