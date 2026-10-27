'प्लेन हाईजैक कर लूंगा', यात्री की धमकी के बाद नेवार्क जा रही यूनाइटेड की फ्लाइट लास वेगास लौटी

डिजिटल डेस्क, लास वेगास। हवाई जहाज के एक यात्री को उड़ान के दौरान कथित तौर पर एक संदेश लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसने लिखा था कि वह विमान को हाईजैक करने वाला है। इस घटना के कारण शनिवार को उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान को वापस लास वेगास की ओर मोड़ना पड़ा।

आपराधिक शिकायत की एक प्रति के अनुसार, 25 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर कहा कि वह इस विमान को हाईजैक करने वाला है। इस दौरान उसने यह भी कहा कि सिर्फ तुम्हारी वाली लाइन (रो) को क्रैश कर दूंगा। दस्तावेज में यह स्पष्ट नहीं है कि यह संदेश ठीक किस तरह भेजा गया था या किसे भेजा गया था।

नेवार्क जा रही थी फ्लाइट लास वेगास पुलिस ने बताया कि उन्होंने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। उस पर आरोप है कि उसने शनिवार रात की न्यू जर्सी के नेवार्क जा रही एक फ्लाइट में आतंकवादी धमकी दी थी। उसे धमकी देने या आतंकवाद से जुड़ी झूठी जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस अपराध के लिए 1 से 20 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

एक घंटे में वापस लौटी फ्लाइट इस व्यक्ति के लिए सूचीबद्ध वकील ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। अदालत में उनकी पहली पेशी मंगलवार को होनी है। फ्लाइटराडार24 के डेटा के अनुसार, निर्धारित रेड-आई फ्लाइट उड़ान भरने के एक घंटे से भी कम समय में वापस एयरपोर्ट लौट आई।