ट्रंप का अजीबोगरीब दांव, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के चीफ डाना को दिया व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी बनने का ऑफर

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप (यूएफसी) के मुख्य कार्यकारी डाना व्हाइट को व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी का पद पेश किया है। यह पेशकश कैटी जकारिया के महज पांच दिन के कार्यकाल के बाद पद छोड़ने के कुछ हफ्तों बाद आई है।

ट्रंप ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि महान डाना व्हाइट, जो एक हिंसक फाइटर और योद्धा हैं, को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेस सेक्रेटरी का पद पेश किया गया है। उन्होंने व्हाइट से आग्रह किया कि डाना, कृपया ये जॉब ले लो।

ट्रंप ने व्हाइट से कहा कि वे कई प्रमुख मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर्स को अपने असिस्टेंट के रूप में साथ लाएं। इनमें इस्लाम मखाचेव, खबीब नुरमागोमेदोव, जस्टिन गेथजे, डैनियल कॉर्मियर, अमांडा न्यून्स और कायला हैरिस शामिल हैं। ट्रंप ने लिखा कि डाना एक अनोखे प्रेस सेक्रेटरी साबित होंगे।

डाना व्हाइट दो दशक से ज्यादा समय से यूएफसी का नेतृत्व कर रहे हैं और ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। दोनों अक्सर बड़े आयोजनों में साथ नजर आते हैं। जून में अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के जश्न के हिस्से के रूप में व्हाइट हाउस के साउथ लॉन पर यूएफसी फ्रीडम 250 का आयोजन हुआ था।

यह विकास मिडटर्म चुनावों में रिपब्लिकनों के भारी नुकसान के बाद ट्रंप के आंतरिक सर्कल में हो रहे बदलावों के बीच आया है। ट्रंप ने हाल ही में स्टीफन मिलर को सुसी वायल्स की जगह व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त करने की घोषणा की है, जो 9 नवंबर से पद संभालेंगे।