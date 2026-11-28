डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को टेक-ऑफ से पहले टैक्सीवे पर चलते समय अमेरिकन एयरलाइंस के दो विमानों के विंग्स आपस में टकरा गए। इस घटना के बाद एयरपोर्ट पर आपातकालीन अलर्ट जारी कर दिया गया।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वह इस पूरी घटना की जांच करेगा। एफएए ने एक बयान में बताया कि यह घटना स्थानीय समयानुसार शाम करीब 5:10 बजे हुई, जब अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 638 का पंख फ्लाइट 2152 के पंख से टकरा गया।

विमानों को जांच के लिए किया गया ग्राउंडेड रिपोर्ट के अनुसार, फ्लाइट 2152 शिकागो के ओ'हेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली थी, जबकि फ्लाइट 638 को डलास-फोर्ट वर्थ जाना था। अमेरिकन एयरलाइंस ने बताया कि टक्कर के बाद दोनों विमानों को वापस गेट पर लाया गया और मेंटेनेंस टीमों द्वारा जांच के लिए उन्हें सेवा से हटा दिया गया है।

एयरलाइन ने पुष्टि की कि दोनों बोइंग 737-800 विमानों के पंखों के सिरे आपस में टकराए थे। दोनों विमानों से सुरक्षित उतारे गए यात्रियों के लिए आगे की यात्रा की व्यवस्था की जा रही है। यात्री ने साझा किया खौफनाक अनुभव यर ट्रैफिक कंट्रोलर की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुना जा सकता है कि रनवे के पास दो बोइंग 737 विमानों के पंख टकराने की सूचना दी जा रही है। कंट्रोलर ने तुरंत मौके पर आपातकालीन और दमकल कर्मियों को भेजने का अनुरोध किया और दोनों विमानों को वापस गेट पर लौटने का निर्देश दिया।

बीबीसी के अनुसार, फ्लाइट 2152 में सवार एक यात्री ने बताया कि जब विमान उड़ान से पहले रनवे की ओर बढ़ रहा था, तब उन्हें विमान के दाहिने हिस्से में एक बड़ा झटका महसूस हुआ। टक्कर के समय विमान काफी जोर से हिला और केबिन के अंदर बैठे यात्री घबराकर चीख पड़े। यात्री ने उस पल को बेहद तनावपूर्ण बताया, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी को चोट नहीं आई। यात्री ने जब खिड़की से बाहर देखा, तो जमीन पर विमान का एक टुकड़ा पड़ा था, जो देखने में पंख का सिरा लग रहा था। उन्होंने यह भी देखा कि दूसरे विमान का पंख उनके विमान के पंख के ऊपर चढ़ा हुआ था। जब विमान वापस गेट की ओर लौट रहा था, तो उन्होंने एक ट्रक को जमीन पर गिरे उस टुकड़े को उठाते हुए देखा।