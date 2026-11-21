जेनसेन हुआंग के समर्थन में उतरे राष्ट्रपति ट्रंप, एनवीडिया बोर्ड से दूसरा मौका देने की अपील की
ट्रंप ने कहा कि मैं जेनसेन को एनवीडिया में वापस आते देखना पसंद करूंगा। वह दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों में से एक हैं, वह आखिर कहां जाएंगे? मुझे लगता है कि जेनसेन को एक दूसरा मौका दिया जाना चाहिए।
HighLights
ट्रंप ने हुआंग को एक अच्छा इंसान बताते हुए कहा कि उन्होंने बस कुछ गलत फैसले लिए थे
ट्रंप बोले मुझे लगता है कि जेनसेन को एक दूसरा मौका दिया जाना चाहिए
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को दिग्गज चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया से अपने पूर्व सीईओ जेनसेन हुआंग को दोबारा पद पर बहाल करने की मांग की है। हुआंग ने हाल ही में एक कथित चीनी जासूस और अन्य महिलाओं के साथ विवाहेतर संबंधों के खुलासे के बाद इस्तीफा दे दिया था।
ट्रंप ने किया हुआंग का बचाव
पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं उन्हें वापस आते देखना पसंद करूंगा। वह दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों में से एक हैं, वह आखिर कहां जाएंगे? मुझे लगता है कि जेनसेन को एक दूसरा मौका दिया जाना चाहिए।
ट्रंप ने हुआंग को एक अच्छा इंसान बताते हुए कहा कि उन्होंने बस कुछ गलत फैसले लिए थे। उन्होंने सुझाव दिया कि हुआंग को बड़ी माफी मांगकर वापस लौटना चाहिए क्योंकि उन्होंने 'ब्लैकवेल' जैसी उन्नत चिप तकनीक तैयार की है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर एनवीडिया समझदार है, तो वह उन्हें वापस ले लेगी।
चीनी जासूस से संबंध और कंपनी का रुख
पिछले हफ्ते यह बात सामने आई थी कि हुआंग के एक कथित चीनी जासूस के साथ संबंध थे, जिसने प्रतिबंधित चिप्स चीन भेजे हो सकते हैं। इसके बाद कम से कम दो अन्य संबंधों की खबरें भी सामने आईं, जिस पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की भी नजर है।
विवाद बढ़ने पर हुआंग ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, उन्होंने कंपनी में लौटने की पेशकश की थी, जिसे एनवीडिया के बोर्ड ने सर्वसम्मति से खारिज कर दिया। बोर्ड के अध्यक्ष हार्वे जोन्स ने साफ कर दिया है कि कंपनी हुआंग को दोबारा सीईओ बनाने का कोई इरादा नहीं रखती।
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