ट्रंप ने चिनफिंग को कराई 'मरीन वन' की सैर, घुमाया व्हाइट हाउस का साउथ लॉन

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप गुरुवार को चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग को व्हाइट हाउस का साउथ लॉन दिखाने लेकर गए। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर मरीन वन को अंदर से देखना और नवनिर्मित हेलीपैड भी शामिल था।

राष्ट्रपति शी अमेरिका की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं, जो छह महीने से भी कम समय में ट्रंप के साथ उनकी दूसरी मुलाकात है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच चर्चा वाशिंगटन और बीजिंग के द्विपक्षीय संबंधों और जुड़ाव के प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होने की उम्मीद है।

ट्रंप ने कराया साउथ लॉन और मरीन वन का दौरा व्हाइट हाउस पहुंचने पर दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक संवाद देखा गया, जहां ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से शी चिनफिंग को साउथ लॉन और अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष हेलीकॉप्टर मरीन वन का आंतरिक हिस्सा दिखाया। इससे पहले, दोनों देशों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में औपचारिक मुलाकात की।

चीनी प्रतिनिधिमंडल में उप-प्रधानमंत्री हे लिफेंग, विदेश मंत्री वांग यी, पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्य काई क्यूई, वाणिज्य मंत्री वांग वेनताओ, उप-विदेश मंत्री मा झाओक्सू और अमेरिका में चीन के राजदूत झी फेंग शामिल रहे। संबंधों के विशाल जहाज को सही दिशा में ले जाएं: शी चिनफिंग व्हाइट हाउस में अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने दोनों देशों से चीन-अमेरिका संबंधों के विशाल जहाज को एक स्थिर दिशा में आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

तकनीकी नियंत्रण, टैरिफ और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसी भू-राजनीतिक तनावों की पृष्ठभूमि में शी ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी विश्वास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संयुक्त प्रबंधन पर जोर दिया। शी चिनफिंग ने स्पष्ट किया कि दोनों महाशक्तियों की द्विपक्षीय साझेदारी केवल राष्ट्रीय हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्थिरता का एक अनिवार्य स्तंभ भी है। इस शिखर बैठक के बीच वाशिंगटन और बीजिंग ने अपने द्विपक्षीय व्यापारिक संघर्षविराम को दो महीने के लिए आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसके तहत अब समझौते की अंतिम समय-सीमा 10 नवंबर, 2026 से बढ़ाकर 10 जनवरी, 2027 कर दी गई है, जिससे दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक मुद्दों को सुलझाने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा। सुरक्षा, तकनीक और सुपर इंटेलिजेंस पर ट्रंप का जोर चीनी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों नेताओं के बीच बनी सच्ची और गहरी दोस्ती की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने व्यापार, तकनीक और उन्नत कंप्यूटिंग पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का संकेत दिया।