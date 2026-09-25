अमेरिका-चीन की द्विपक्षीय वार्ता खत्म, व्हाइट हाउस में डिनर में शामिल हुए ट्रंप-चिनफिंग; टेक दिग्गज भी रहे मौजूद

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। ट्रंप और चिनफिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता खत्म हो चुकी है। इस वार्ता में दोनों देशों ने एआई और ताइवान जैसे मुद्दों पर चर्चा की। वहीं, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग व्हाइट हाउस में डिनर में शामिल हुए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने गुरुवार को चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन का व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के लिए स्वागत किया। इस भव्य रात्रिभोज में अमेरिकी बिजनेस, तकनीक, मीडिया और राजनीति की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं।

मेहमानों की लिस्ट डिनर में टेक जगत के दिग्गज मौजूद रहे। इनमें एपल पूर्व सीईओ टिम कुक, ओपनएआई सीईओ सैम ऑल्टमैन, एनवीडिया सीईओ जेन्सेन हुआंग, मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग, जूम सीईओ एरिक युआन और टिकटॉक निवेशक जेफ यास शामिल हैं।

वित्तीय क्षेत्र से जेपी मॉर्गन चेस, ब्लैकरॉक और गोल्डमैन सैक्स के सीईओ भी पहुंचे। एलवीएमएच सीईओ बर्नार्ड अर्नो और फाइजर सीईओ अल्बर्ट बौर्ला भी मेहमानों में शामिल थे। मीडिया से फॉक्स न्यूज के ब्रेट बेयर और लॉरा इंग्राहम तथा पैरामाउंट स्काईडांस सीईओ डेविड एलिसन भी मौजूद रहे।