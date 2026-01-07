'50 मिलियन बैरेल तेल अमेरिका को सौंपेगी वेनेजुएला की अंतरिम सरकार', ट्रंप का बड़ा एलान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने फिर एक बड़ी घोषणा की है। ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला, अमेरिका को 30-50 मिलियन बैरेल तेल बेचने के लिए राजी हो गया है। अमेरिका बाजार के मूल्यों के हिसाब से ये तेल खरीदेगा।