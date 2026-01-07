Language
    अमेरिकी ऑपरेशन में वेनेजुएला के 24 सुरक्षा अधिकारी मारे गए, सेना ने इसे युद्ध अपराध करार दिया

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 07:03 AM (IST)

    वेनेजुएला की सेना ने घोषणा की है कि शनिवार को हुए अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन में वेनेजुएला के कम से कम 24 सुरक्षा अधिकारी मारे गए। इससे आधिकारिक मौत का आंकड ...और पढ़ें

    अमेरिकी ऑपरेशन में वेनेजुएला के 24 सुरक्षा अधिकारी मारे गए (फोटो- एक्स)

    एपी, वाशिंगटन। वेनेजुएला की सेना ने घोषणा की है कि शनिवार को हुए अमेरिकी सैन्य आपरेशन में वेनेजुएला के कम से कम 24 सुरक्षा अधिकारी मारे गए। इससे आधिकारिक मौत का आंकड़ा 56 हो गया है। पता चला है कि हमलों में और भी नागरिक मारे गए हैं, लेकिन उनकी संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई।

    वेनेजुएला के अटार्नी जनरल तारेक विलियम साब ने मंगलवार को कहा कि दर्जनों अधिकारी एवं नागरिक मारे गए हैं और अभियोजक इन मौतों की जांच करेंगे, जिसे उन्होंने ''युद्ध अपराध'' करार दिया।

    उन्होंने यह साफ नहीं किया कि यह अनुमान विशेष रूप से वेनेजुएला के लोगों के बारे में है या नहीं। यह संख्या क्यूबा सरकार की रविवार की उस घोषणा के अतिरिक्त है, जिसमें कहा गया था कि वेनेजुएला में कार्यरत क्यूबा के 32 सैन्य और पुलिस अधिकारी इस आपरेशन में मारे गए, जिसके बाद इस कैरेबियाई द्वीप पर दो दिवसीय का शोक मनाया गया।

    ऑपरेशन का विवरण

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर यह रात का छापा कराकास में मादुरो के फोर्ट टियुना स्थित निवास पर हुआ। 150 से अधिक अमेरिकी विमानों, हेलीकॉप्टर्स और डेल्टा फोर्स की मदद से एयर डिफेंस को निष्क्रिय कर मादुरो दंपति को पकड़ा गया और न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां वे नार्को-टेररिज्म और ड्रग तस्करी के आरोपों में मुकदमारहे हैं। ट्रंप ने इसे "अद्भुत सैन्य उपलब्धि" बताया और कहा कि अमेरिका अब वेनेज़ुएला को "चलाएगा" तथा उसके तेल संसाधनों का पुनर्निर्माण करेगा।

    यह घटना लैटिन अमेरिका में तनाव बढ़ा रही है, जहां कई देश इसे "साम्राज्यवाद की वापसी" बता रहे हैं। वेनेज़ुएला में शांति बनी हुई है, लेकिन सैन्य सतर्कता बढ़ा दी गई है।

    अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

    वेनेज़ुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इसे "संप्रभुता का उल्लंघन" बताया और मादुरो की रिहाई की मांग की।

    संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस और चीन ने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की, जबकि कुछ सहयोगी देशों ने चुप्पी साधी।