डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वे अमेरिकी कंपनियों को देश के बाहर डेटा सेंटर बनाने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो चीन इन पर कब्जा कर लेगा।

रॉयटर के अनुसार ट्रंप ने कहा कि मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि चीन इन सबको ले लेगा। उन्होंने आगे कहा कि विदेश में डेटा सेंटर बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर भारी टैक्स लगाया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि मैं डेटा सेंटरों के लिए सख्ती से लड़ूंगा।

ट्रंप का यह बयान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच आया है। डेटा सेंटर एडवांस्ड एआई मॉडल को ट्रेन और रन करने के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि यह महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के अंदर ही बने।

उन्होंने एआई कंपनी एंथ्रोपिक के लिए सम्मान जताते हुए कहा कि एंथ्रोपिक के लिए काफी सम्मान है। अमेरिका-चीन एआई सहयोग पर बोलते हुए ट्रंप ने बताया कि वे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एआई पर संयुक्त गार्डरेल्स (सुरक्षा नियम) बनाने पर सहमत हुए हैं।