VIDEO | Washington DC: US President Donald Trump praises India's low interest rates, slams US Fed for being 'political'. He says, “Interest rates are too high because we have a very political Fed. And I'm not blaming the chairman, by the way; I'm blaming the fact that we have a very political Fed. Whenever we announce good numbers, they raise interest rates. They do that for a reason. It should be the opposite. Alan Greenspan was a great Fed chairman. He would lower interest rates when you had good numbers. When you have good numbers, you have better credit. We do just the opposite. We do it to destroy the country. And when we have these great numbers that we have, you shouldn't keep raising rates. You should lower rates because we're a better credit. We'd have a GDP of 15 or 20 per cent, not 4 per cent. I would pay off the debt very rapidly. That's the way it should work, but we do it in reverse. If you look at India, they have low interest rates and a 7 per cent GDP. We'd have a 14, 15, maybe even a 20 per cent GDP.” (Source: White House YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)