मिडटर्म इलेक्शन में भारी तनाव: ट्रंप ने तैनात किए 1000 पोल मॉनिटर, डेमोक्रेट्स ने लगाया मतदाताओं को डराने का आरोप

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में मंगलवार को हुए मिडटर्म चुनावों के दौरान ट्रंप प्रशासन के न्याय विभाग ने देशभर में करीब 1,000 चुनाव मॉनिटर और ऑब्जर्वर तैनात किए।

विभाग ने इसे अपने इतिहास का सबसे बड़ा मॉनिटरिंग प्रयास बताया। यह तैनाती सभी 50 राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में की गई, जिसमें कई डेमोक्रेटिक बहुल इलाके भी शामिल हैं।

रॉयटर्स के अनुसार, इन मॉनिटरों को उन क्षेत्रों में भेजा गया जहां 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने ट्रंप को हराया था। ऐसे करीब दो-तिहाई क्षेत्रों में अश्वेत और लातीनी मतदाताओं की संख्या अधिक है। ये इलाके उन राज्यों में केंद्रित हैं जो सीनेट का नियंत्रण तय कर सकते हैं।