    भारत पर टैक्स थोपने वाले US की टैरिफ से कितनी हो रही कमाई? ट्रंप ने खुद बताया

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:43 AM (IST)

    ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति की सराहना करते हुए दावा किया कि अमेरिका ने इससे सैकड़ों अरब डॉलर कमाए हैं, जो जल्द ही 600 अरब डॉलर पार कर जाएंगे। उन्होंने इस ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी टैरिफ नीति की तारीफ की है। उन्होंने दावा किया है कि उनके प्रशासन की ओर से विभिन्न देशों पर लगाए गए टैरिफ से अमेरिका को अब तक सैकड़ों अरब डॉलर की कमाई हो चुकी है और जल्द ही यह आंकड़ा 600 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। ट्रंप ने इसे देश की आर्थिक ताकत और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि इस नीति की वजह से अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सम्मानित हो गया है।

    ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि अमेरिका ने टैरिफ से अब तक बड़ी रकम जुटाई है और जल्द ही 600 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई हो जाएगी। उन्होंने मीडिया पर हमला बोलते हुए कहा कि फेक न्यूज वाले इस मुद्दे पर चुप हैं क्योंकि वे अमेरिका से नफरत करते हैं और देश को कमजोर देखना चाहते हैं।

    ट्रंप ने टैरिफ नीति को लेकर अपनी पीठ थपथपाई

    ट्रंप ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि टैरिफ की वजह से अमेरिका आर्थिक रूप से और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से पहले से बहुत मजबूत हो गया है। उन्होंने कहा, "ईश्वर अमेरिका को आशीर्वाद दें।" ट्रंप लंबे समय से टैरिफ के समर्थक रहे हैं और इसे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का बड़ा हथियार मानते हैं।

    हालांकि, उनकी इस नीति को लेकर विवाद भी कम नहीं है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ लगाने के राष्ट्रपति के अधिकारों पर चुनौती दी गई है। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि अगर कोर्ट उनकेफैसले के खिलाफ जाता है तो यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अब तक की सबसे बड़ी धमकी होगी। कोर्ट में नवंबर में सुनवाई हुई थी और फैसला 2026 में आने की उम्मीद है। ट्रंप ने मीडिया पर आरोप लगाया कि वे इस मुद्दे को जानबूझकर दबा रहे हैं ताकि कोर्ट के आने वाले फैसले पर असर पड़े।

    भारत पर भी टैरिफ का असर

    ट्रंप की टैरिफ नीति का असर कई देशों पर पड़ा है। इसमें भारत भी शामिल है। भारतीय निर्यात पर फिलहाल 50 फीसदी टैरिफ लगा हुआ है, जिसमें से आधी रकम भारत के रूसी कच्चे तेल की खरीद से जुड़ी हुई है। ट्रंप ने हाल ही में एयर फोर्स वन पर पत्रकारों से बातचीत में भारत का जिक्र किया।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे इंसान हैं और वे जानते थे कि ट्रंप उनकी रूसी तेल खरीद से खुश नहीं हैं। ट्रंप के मुताबिक, भारत ने उन्हें खुश करने की कोशिश की क्योंकि अमेरिका भारतीय सामान पर टैरिफ बहुत जल्दी बढ़ा सकता है, जो भारत के लिए काफी नुकसानदायक होगा। ट्रंप ने रविवार को फ्लोरिडा से वाशिंगटन लौटते वक्त यह टिप्पणी की।

    राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर टैरिफ का बचाव

    ट्रंप बार-बार कहते हैं कि टैरिफ न सिर्फ पैसा कमाते हैं बल्कि अमेरिका को विदेशी निर्भरता से बचाते हैं। उनका मानना है कि दूसरे देश अमेरिका पर टैरिफ लगाते हैं लेकिन अमेरिका चुप रहता था, अब ऐसा नहीं होगा। इस नीति से फैक्टरियां अमेरिका में वापस आ रही हैं और नौकरियां बढ़ रही हैं। हालांकि, आलोचक कहते हैं कि टैरिफ की वजह से सामान महंगा हो रहा है और आम अमेरिकी को नुकसान हो रहा है।

