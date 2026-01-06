मेक्सिको से लेकर ईरान तक, ट्रंप के निशाने पर क्यों हैं ये 5 देश?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने के बाद से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों ने कोलंबिया, क्यूबा, मैक्सिको, ईरान और डेनमार्क के एक स्वशासी क्षेत्र ग्रीनलैंड सहित कई अन्य देशों और क्षेत्रों को कब्जा करने या हमले की चेतावनी जारी की है। आइए जानते हैं ये देश ट्रंप के निशाने पर क्यों हैं....

अमेरिका की सुरक्षा से जुड़ा है ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित ग्रीनलैंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, में अमेरिका का लंबे समय से सुरक्षा हित 'रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया, तब अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर आक्रमण किया और वहां सैन्य और रेडियो स्टेशन स्थापित किए। युद्ध के बाद भी अमेरिकी सेना ग्रीनलैंड में बनी रही। पिटुफिक अंतरिक्ष अड्डा, जिसे पहले घुले हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था, तब से अमेरिका द्वारा संचालित किया जा रहा है।

यदि रूस अमेरिका की ओर मिसाइलें भेजता हैं, तो परमाणु हथियारों के लिए सबसे छोटा रास्ता उत्तरी ध्रुव और ग्रीनलैंड से होकर गुजरेगा। इस लिए पिटुकिक अंतरिक्ष अड्डा अमेरिका की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, चीन और रूस ने हाल के वर्षों में आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसलिए अमेरिका भी अपने प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला करने के लिए आर्कटिक में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करना चाहता है। ट्रंप ग्रीनलैंड के विशाल भुभाग मे खनन की संभावनाओं में भी रुचि रखते हैं।

रूस से क्यूबा की नजदीकी 1959 में फिदेल कास्त्रो के सत्ता में आने के बाद उन के सुधार अमेरिकी व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचाने लगे। दोनों देशों में टकाराय बढ़ा कास्त्रो ने समर्थन के लिए अमेरिका के सबसे बड़े प्रति सोवियत संघ की ओर रुख किया क्यूबा का सोवियत संघ के साथ गठबंधन ही वह मुख्य कारण था जिसके चलते अमेरिका क्यूबा को एक सुरक्षा खतरा मानता था।

कट्टर दुश्मन ईरान अमेरिका और ईरान दशकों से एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं। 2019 में यह शत्रुता और भी तीव्र हो गई। 2020 में पेंटागन द्वारा ईरान के सबसे शक्तिशाली जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के लिए हवाई हमले का आदेश देने के बाद यह चरम पर पहुंच गई।

दोनों देशों के बीच तनाव की शुरुआत 20वीं सदी के पूर्वार्ध में मध्य पूर्व में अंग्रेजों के आगमन से हुई थी। यह कहानी तेल, शीत युद्ध, क्षेत्र में सत्ता के लिए संघर्ष और एक काक संकट से जुड़ी है। कभी अमेरिका का भरोसेमंद सहयोगी था कोलंबिया कोलंबिया, जो कभी लैटिन अमेरिका में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी था, अब एक राजनयिक विवाद का केंद्र बन गया है। वर्ष 2000 में प्लान कोलंबिया की शुरुआत के बाद से, अमेरिका और कोलंबिया की नीतियां मादक पदार्थों की रोकथाम सैन्य सहयोग और राज्य निर्माण में भारी निवेश के साथ एक रहीं।

हालांकि, 2010 के दशक के मध्य तक प्राथमिकताओं में अंतर के कारण अमेरिका और कोलंबिया के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। 2022 में पेट्रो के सत्ता में आने के साथ, जिन्होंने नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध समाप्त करने का वादा किया, द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो गए।