डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी स्थित एक सार्वजनिक पार्क को बंद करने की अपनी योजना पर रोक लगाने वाली फेडरल जज पर हमला तेज कर दिया है।

ट्रंप प्रशासन इस पार्क की जगह एक चैंपियनशिप स्तर का गोल्फ कोर्स बनाना चाहता है। ट्रंप ने दावा किया है कि हाल ही में आए एक तूफान और बाढ़ के कारण इस जगह को भारी नुकसान पहुंचा है।

शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि बाढ़ की वजह से ईस्ट पोटोमैक गोल्फ लिंक्स वाला यह पार्क पूरी तरह से तबाह हो गया है। उन्होंने इस नुकसान को ईश्वर की करनी करार दिया है।

पूरी तरह मिट चुका है पार्क ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पोटोमैक नदी के किनारे बनी पहले से ही जर्जर सुरक्षा दीवारें और उसके साथ गुजरने वाली सड़क ढह गई है और पूरा इलाका पूरी तरह से पानी में डूब चुका है।

उन्होंने इस परियोजना पर रोक लगाने वाली अमेरिकी जिला न्यायाधीश एना सी रेयेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासन को कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था और इसी बीच यह तूफान आया है। ट्रंप ने लिखा कि ईश्वर भी शायद उन समस्याओं को देख रहे थे जो एक जज ने राजनीतिक कारणों से एक शानदार गोल्फ कोर्स के निर्माण को रोकने के लिए खड़ी की हैं। जज ने गोल्फ कोर्स की योजना पर क्यों लगाई है रोक? जज एना रेयेस ने हाल ही में एक टेम्परेरी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर को कम से कम 12 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है, जिससे ट्रंप प्रशासन संघीय स्वामित्व वाले इस पार्क को बंद नहीं कर पा रहा है। उन्होंने इसके पीछे थैंक्सगिविंग की छुट्टियों के कारण होने वाली शेड्यूलिंग संबंधी जटिलताओं का हवाला दिया है।

इस मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को तय की गई है। इस दौरान कार्यवाहक नेशनल पार्क सर्विस निदेशक जेसिका बोवरॉन की गवाही होने की उम्मीद है, क्योंकि एक संरक्षणवादी समूह और दो गोल्फरों ने पार्क को बंद करने के खिलाफ लंबी रोक लगाने की मांग की है।

दूसरी ओर, ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि हेन्स पॉइंट स्थित ईस्ट पोटोमैक गोल्फ लिंक्स असुरक्षित है और इसकी सुरक्षा दीवार समेत पूरे परिसर की बड़े पैमाने पर मरम्मत की जरूरत है। हालांकि, जज रेयेस ने इस काम की तत्काल आवश्यकता पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने इस साल की शुरुआत में गोल्फ कोर्स के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एक एनजीओ के साथ अनुबंध समाप्त करने के प्रशासन के फैसले की ओर भी इशारा किया है। ट्रंप ने दी आगे की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी ट्रंप ने कहा कि इंटीरियर डिपार्टमेंट जज से आग्रह कर रहा है कि बिना किसी और देरी के इस परियोजना को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए। उन्होंने लिखा कि जज खुद अंतिम परिणाम को देखकर बहुत गर्व महसूस करेंगी।