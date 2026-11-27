रॉयटर, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को इसकी जांच करने कहा है कि क्या मध्यावधि चुनावों से पहले जीडीपी के आंकड़े जारी करने का फैसला जानबूझकर लिया गया था।

अमेरिकी वाणिज्य विभाग के ब्यूरो आफ इकोनॉमिक एनालिसिस (बीईए) ने बुधवार को तीसरी तिमाही की वार्षिक विकास दर के अनुमान को संशोधित किया। 29 अक्टूबर को शुरुआती अनुमान में यह दर 3.4 प्रतिशत थी, जिसे अब बढ़ाकर 4.3 प्रतिशत कर दिया गया है। तीन नवंबर को हुए चुनावों में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा।