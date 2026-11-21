वाशिंगटन, रॉयटर। अमेरिका में ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और संसद (कांग्रेस) के बीच के मतभेदों के चलते रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) के लिए 350 अरब डॉलर की मांग खटाई में पड़ गई है।

संघीय सरकार के खर्च की समयसीमा 11 दिसंबर को खत्म हो रही है और अभी तक पेंटागन की मांग पर कांग्रेस ने कोई फैसला नहीं किया है। इसके बाद क्रिसमस के चलते छुट्टियां हो जाएंगी, तब धन की मांग के प्रस्ताव पर कुछ नहीं हो पाएगा।