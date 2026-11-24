डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। डोनल्ड ट्रंप प्रशासन चीन और भारत सहित कई देशों पर टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। यह टैरिफ उन देशों पर लगाए जा सकते हैं, जिन पर ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि वे अपने घरेलू औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देकर अमेरिकी व्यवसायों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर, चीन, यूरोपीय संघ और 14 अन्य देशों द्वारा दी जाने वाले औद्योगिक सब्सिडी की कई महीनों तक चली जांच के नतीजों को घोषणा इसी हफ्ते कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस घोषणा के समय में बदलाव हो सकता है।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में टैरिफ लगाने का दावा किया गया है। क्या है अमेरिका का प्लान? ग्रीर का तर्क है कि सब्सिडी और सरकार द्वारा दी जाने वाले अन्य तरह की मदद के कारण, अमेरिका की जांच के दायरे में आए देशों की अर्थव्यवस्थाओं में जरूरत से ज्यादा औद्योगिक क्षमता पैदा हो गई है। इस वजह से उन बाजारों की कंपनियां दुनिया भर में कम कीमत पर भारी मात्रा में सामान बेच पा रही हैं, जिससे अमेरिकी निर्माताओं को नुकसान हो रहा है।

माना जा रहा है कि USTR की इस घोषणा के बाद चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों सहित दर्जनों देशों पर अधिक टैरिफ लग सकते हैं। निर्यात वाले सामानों पर हो सकता है लागू ये शुल्क इन अर्थव्यवस्थाओं से निर्यात किए जाने वाले ज्यादातर सामानों पर लागू हो सकते हैं। हालांकि, स्टील, एल्युमिनियम और ऑटोमोबाइल जैसे कुछ औद्योगिक उत्पादों को इससे बाहर रखा जा सकता है, क्योंकि इन पर पहले से ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों के तहत टैरिफ लगाए गए हैं।

अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि टैरिफ की दरें क्या होंगी। हालांकि, प्रशासन के अधिकारियों ने कई बार संकेत दिया है कि ये नए शुल्क उसी तरह के होंगे, जैसे ट्रम्प ने 2025 में लागू किए थे। बाद में फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके शुरुआती टैरिफ को रद कर दिया था)

योजना की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि जिन देशों ने ट्रम्प प्रशासन के साथ व्यापार समझौते किए हैं, जैसे जापान और यूरोपीय संघ, उन पर लगने वाले टैरिफ की दरें उन समझौतों की शर्तों के आधार पर तय हो सकती हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हस्ताक्षर किए गए थे।

इन देशों पर लगेगा ज्यादा टैरिफ इस वजह से, यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया पर 15 प्रतिशत या उससे कम टैरिफ लगने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, वियतनाम और भारत जैसे अन्य देशों पर ट्रम्प के साथ हुए उनके समझौतों की शर्तों के आधार पर, अधिक दरें लागू हो सकती हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत कर रहे हैं।

इस योजना की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, चीन को कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का तर्क है कि चीन में दी जाने वाली सब्सिडी बहुत बड़े पैमाने पर है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी व्यवधान पैदा होता है।

रिपोर्ट में उद्धृत कुछ लोगों के अनुसार, कुछ अधिकारी ऐसे प्रावधानों पर भी विचार कर रहे हैं, जिनके तहत किसी देश की औद्योगिक क्षमता जरूरत से ज्यादा बढ़ जाने पर, या अमेरिका के साथ भविष्य की बातचीत के दौरान नीतिगत बदलाव करने में विफल रहने पर, उस देश पर लगाए जाने वाले शुल्क को बढ़ाया जा सकेगा।

प्रस्तावित शुल्क, जुलाई में घोषित एक अलग उपाय के तहत लगाए गए शुल्कों के अतिरिक्त हो सकते हैं। उस उपाय का उद्देश्य उन देशों को दंडित करना था जो जबरन श्रम से बने सामानों के व्यापार को रोकने में विफल रहे थे। इसके तहत 60 अर्थव्यवस्थाओं के एक समूह पर 10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत तक का शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया था। हालांकि, यह उपाय अभी अदालत में कानूनी चुनौती का सामना कर रहा है।

घोषणा का समय इस सप्ताह जांच के बारे में की जाने वाली घोषणा, ध्यान भटकाने का काम भी कर सकती है। इससे लोगों का ध्यान उस मौजूदा विवाद से हट सकता है, जिसमें एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनसन हुआंग शामिल हैं। यह विवाद इस बात को लेकर है कि क्या अमेरिकी सरकार को इन आरोपों के बारे में पता था कि उनकी कंपनी की एडवांस्ड एआई चिप्स की चीन में तस्करी की जा रही थी।