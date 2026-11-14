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अमेरिका में विमान सेवा ठप होने के पीछे कोई विदेशी साजिश नहीं, राउटर ओवरलोड होने से ठप हुआ नेटवर्क

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Published: Sat, 14 Nov 2026 11:37 PM (GMT+05:30)

परिवहन सचिव सीन डफी ने साफ कहा कि इस व्यवधान में कोई विदेशी ताकत या साइबर अटैक शामिल नहीं था। ...और पढ़ें

अमेरिका में विमान सेवा ठप होने के पीछे कोई विदेशी साजिश नहीं (फोटो- रॉयटर)

अमेरिका में विमान सेवा ठप होने के पीछे कोई विदेशी साजिश नहीं (फोटो- रॉयटर)

HighLights

  1. अमेरिकी सेवा ठप मामले में विदेशी साजिश और साइबर हमले की आशंका खारिज

  2. शुरुआत में साइबर अटैक या विदेशी दखल की आशंका जताई गई थी

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में देशव्यापी ग्राउंड स्टॉप के बाद विमानन व्यवस्था अब पूरी तरह बहाल हो गई है। परिवहन सचिव सीन डफी ने साफ कहा कि इस व्यवधान में कोई विदेशी ताकत या साइबर अटैक शामिल नहीं था। समस्या रखरखाव के दौरान टेलीकॉम ठेकेदार एल3 हैरिस के राउटर से हुई।

रखरखाव के दौरान एक राउटर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी, जिससे विमानों से संचार प्रभावित हुआ। एहतियात के तौर पर एफएए ने उड़ानें रोक दीं।

शुरुआत में साइबर अटैक या विदेशी दखल की आशंका जताई गई थी, लेकिन जांच में कुछ भी गलत या संदिग्ध नहीं मिला। एफएए एडमिनिस्ट्रेटर ब्रायन बेडफोर्ड ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कोई हाथ नहीं है।

करीब 20,000 उड़ानें प्रभावित हुईं। ग्राउंड स्टॉप के दौरान करीब 8,000 उड़ानें बचाई गईं, लेकिन लगभग 12,000 रद हो गईं (जिनमें करीब 9,000 कमर्शियल)।

शनिवार को भी 4,000 से 5,000 उड़ानें रद हो सकती थीं, लेकिन सबसे बुरा दौर खत्म हो चुका है। प्रभावित यात्रियों को एयरलाइंस से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

अधिकारियों ने पुरानी दूरसंचार व्यवस्था की कमजोरियों पर चिंता जताई और नई एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के लिए 50 अरब डॉलर की मांग दोहराई। रविवार तक पूरी सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद है।

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