अमेरिका: ऑस्टिन में ICE अधिकारी ने वेनेजुएला के युवक को मारी गोली, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी
ऑस्टिन में एक ICE अधिकारी ने पैदल पीछा करने के दौरान एक वेनेजुएला के नागरिक को गोली मारकर घायल कर ...और पढ़ें
HighLights
ऑस्टिन में ICE अधिकारी ने वेनेजुएला के नागरिक को गोली मारकर घायल किया।
घायल व्यक्ति की पहचान 28 वर्षीय वेनेजुएला के विल्बर राफेल गार्सिस परेज।
घटना के बाद विरोध प्रदर्शन, मेयर और सांसद ने स्वतंत्र जांच मांगी।
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका के टेक्सस की राजधानी में एक बार फिर इमीग्रेशन कार्रवाई को लेकर भारी तनाव पैदा हो गया है। ऑस्टिन में US इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के एक अधिकारी ने पैदल पीछा करने के दौरान एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। इस घटना के बाद से विरोध प्रदर्शन हुए और स्वतंत्र जांच की मांग उठी।
अधिकारियों घायल की जानकारी देते हुए बताया, 'घायल व्यक्ति की पहचान 28 साल के वेनेजुएला के नागरिक विल्बर राफेल गार्सिस परेज के तौर पर हुई है। उसके शरीर के ऊपरी हिस्से में गोली लगी है और अस्पताल में उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।'
ट्रैफिक स्टॉप के बाद गोलीबारी
ऑस्टिन पुलिस प्रमुख लिसा डेविस ने शुरुआती जांच से मिली जानकारी के मुताबिक बताया कि गोलीबारी की घटना उत्तरी ऑस्टिन में एक ट्रैफिक स्टॉप के बाद हुई। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई में स्थानीय ऑस्टिन पुलिस शामिल नहीं थी, लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय जांचकर्ता मौके पर पहुंच गए थे।
घटना के बाद विरोध प्रदर्शन जारी
इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है और मेयर, सासंद समेत कई लोग इस घटना का विरोध कर रहे हैं। ऑस्टिन के मेयर किर्क वॉटसन ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि वह इस बात से बहुत दुखी और निराश हैं कि ICE के अधिकारियों ने शहर में गोलीबारी की।
मेयर ने आरोप लगाया,' ऑस्टिन में ICE के ऑपरेशन्स लगभग रातों-रात काफी बढ़ा दिए गए हैं।' उन्होंने मांग की कि इस मामले की जांच पूरी तरह से ICE पर छोड़ने के बजाय ऑस्टिन पुलिस और local अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाए।
वहीं डेमोक्रेट सांसद ग्रेग कैसर ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) को पत्र लिखकर तत्काल स्वतंत्र जांच, घटना के सभी फुटेज सार्वजनिक करने और दोषी एजेंट पर कार्रवाई की मांग की है।
सोशल साइट x पर कैसर ने लिखा, 'हमारे शहर में एक भयानक घटना हुई है। हम इस मामले में पूरी सच्चाई, पारदर्शिता और सख्त जवाबदेही चाहते हैं।'
ट्रैविस काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय ने भी इस मामले में संघीय अधिकारियों के पास मौजूद सभी सबूतों की जानकारी मांगी है ताकि स्थानीय पुलिस इस घटना की निष्पक्ष जांच कर सकें।
सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी
गोलीबारी की इस घटना के बाद घटनास्थल पर करीब 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी एकत्र हो गए और ICE की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने एहतियात के तौर पर इलाके की घेराबंदी कर भारी बल तैनात कर दिया है। मौके से गहरे नीले रंग की टोयोटा कोरोला कार को जब्त किया गया है, जिसके दरवाजे पर गोलियों के निशान दिखाई दिए हैं।
लगातार विवादों में ICE की भूमिका
अमेरिका में ICE एजेंटों की इस तरह की हिंसक कार्रवाइयों पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। ऑस्टिन की यह घटना इमिग्रेशन एजेंटों से जुड़ी गोलीबारी की अन्य घटनाओं के बाद हुई है।
इससे पहले जुलाई महीने में ह्यूस्टन में बिना निशान वाली गाड़ियों से पीछा करने के दौरान ICE अधिकारी की गोली से 52 वर्षीय लोरेंजो साल्गाडो अराउजो की मौत हो गई थी।
वहीं जुलाई में ही मेन राज्य में एक अन्य कार्रवाई के दौरान 25 साल के कोलंबियाई नागरिक जोहान सेबेस्टियन को गोली मार दी गई थी।
मिनेसोटा में एलेक्स प्रेटी और रेनी गुड की मौत के बाद प्रशासन की इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी काफी आलोचना हुई है।
फिलहाल ऑस्टिन की इस गोलीबारी की घटना पर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
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